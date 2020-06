"Tasapisi on kasvamas tarbimisaktiivsus ning vähenemas huvi laenu maksepuhkuste järgi. Lisaks on inimesed valmis toetama siseturismi," rääkis peaminister Jüri Ratas.

"Tasapisi on kasvamas tarbimisaktiivsus ning vähenemas huvi laenu maksepuhkuste järgi. Lisaks on inimesed valmis toetama siseturismi," rääkis peaminister Jüri Ratas.

Valitsust majanduse taaskäivitamise küsimustes nõustava ekspertkogu hinnangul peab majanduse toetamine olema hästi läbi mõeldud ja tulevikku suunatud, vahendas BNS.

Täna peetud ekspertkogu esimesel istungil tõdeti, et kuigi majanduse käekäigu kohta võib leida juba positiivseid märke, pole veel lõpuni selge, mis meid aasta teises pooles ees ootab.

Istungil jäi kõlama mõte, et tuleb otsida ja edukalt ära kasutada neid võimalusi, mida pakub pandeemia käigus kiiresti muutuv maailm. Riik saab kindlasti sellele kaasa aidata, näiteks paindliku ja tõhusa ümberõppe, aga ka investeeringute soodustamise kaudu. Täpsemad ettepanekud majanduse elavdamiseks lepitakse kokku suve jooksul.

"Majanduse taastumise juures on väga tähtis ühiskonna kindlustunne, samuti ekspordi areng, mis sõltub paljuski meie partnerriikides toimuvast," ütles Ratas. Tema sõnul viitavad mõned näitajad üllatavalt kiirele taastumisele. "Näiteks on tasapisi kasvamas tarbimisaktiivsus ning vähenemas huvi laenu maksepuhkuste järgi. Lisaks on inimesed valmis toetama siseturismi."

"Tänasel kohtumisel kõlas julgeid ja mõtlemapanevaid ettepanekuid, mida soovin veel eksperdikogu liikmetega individuaalselt arutada. Eksperdikogu on valmis andma oma sisendi valitsuse majandusarengu komisjonile augusti keskpaigaks ja siis on õige aeg läbi arutada majanduse toetamise meetmed ka valitsuses, sest algavad tulevase aasta eelarve läbirääkimised," lisas peaminister.

Ekspertkogusse kuuluvad ärijuhid ja majandusasjatundjad täheldasid muu hulgas, et koroonaviirusest tingitud kriis on kiirendanud paljusid olulisi protsesse, mis toimusid Eesti majanduses juba varem. Näiteks puudutab see kaugtööd ja e-teenuseid. Lisaks peab mõtlema tööstuse digitaliseerimisele, robotiseerimisele ja automatiseerimisele ning haridusele ja ümberõppele, et inimesed oleksid võimelised tegema nutikamat ja tasuvamat tööd. Kohtumisel toonitati ka rohepöörde tähtsust ja vajadust pingutada selle nimel, et Eesti oleks ka edaspidi digiriigi lipulaev maailmas. Meil on kogemusi ja lahendusi, millest oleks kasu neis riikides, kus on pandeemia ajal jõuliselt edasi arenenud arusaam digilahenduste tähtsusest.

Ekspertkogu liikmed on Raul Eamets, Ardo Hansson, Alo Ivask, Väino Kaldoja, Erki Kilu, Arno Kütt, Toomas Luman, Kadri Männasoo, Piret Mürk-Dubout, Peep Peterson, Jaan Pillesaar, Indrek Neivelt, Kai Realo, Ivo Suursoo ja Kadri Ukrainski.

Ekspertkogu tööd juhib peaminister ja korraldab riigikantselei strateegiabüroo.