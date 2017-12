EL taunis Venemaa otsust Navalnõid valimistele mitte lubada

Euroopa Liit mõistisl hukka Venemaa keskvalimiskomisjoni otsuse mitte lubada opositsioonijuhil Aleksei Navalnõil valimistel osaleda, nimetades protsessi ebaõiglaseks.

EL-i välisteenistus märkis, et valimiskomisjoni otsus sunnib kahtlema Venemaa valimiste demokraatlikkuses. Euroopa Inimõiguste Kohus on aga tõdenud, et protsess Navalnõi üle polnud ei erapooletu ega õiglane, vahendas BNS.

"Poliitiliste süüdistustega ei saa takistada poliitilist osalust. Ootame Venemaa ametiisikutelt kinnitust, et märtsis toimuvatel presidendivalimistel on kõigil on võrdsed võimalused," märkis välisteenistus.

President Vladimir Putini presidendi pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul ei ole EL-i välisteenistuse hinnangul valimiste seaduslikkusele mingit mõju.