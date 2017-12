EL võib Baltikumi sünkroniseerimist rahastada järgmise eelarvega

Balti riigid võivad oodata Euroopa Liidu toetust oma elektrivõrgu sünkroniseerimisele Lääne-Euroopa võrguga nii selle kui järgmise mitmeaastase finantsraamistiku jooksul, juhul kui otsus selle osas langetatakse 2018. aasta keskpaigaks, ütles Euroopa Komisjoni Leedu esinduse juht Arnoldas Pranckevičius.

"Elektrivõrkude sünkroniseerimine Mandri-Euroopaga on Euroopa Komisjoni jaoks väga tähtis prioriteet. Komisjoni president Jean-Claude Juncker isiklikult on protsessiga seotud – seda nii kõnelustes Balti riikide juhtide ja Leedu presidendi Dalia Grybauskaitėga kui Komisjoni kolleegidega," ütles Pranckevičius.

Tema sõnul oli esmaspäeval Brüsselis toimunud Balti ja Poola energiaministrite ja Euroopa Komisjoni ametnike kohtumine läbimurdeline ning jõuti põhimõttelisele kokkuleppele, et poliitiline otsus langetatakse juuniks.

"Nüüd peame tegema tööd, et välja valida kõigile neljale riigile kõige vastuvõetavam lahendus. Eeldame, et praegu on käsil kolme stsenaariumi lõplik menetlemine. Kõik kolm on seotud Leedu-Poola ühendusega, küsimus on kas üks või kaks ühendust või lisaks ka mereühendus," lausus Pranckevičius.

Pranckevičius ütles, et seni ei ole tehtud täpseid kalkulatsioone, kuid sellest hoolimata pole kahtlust, et Euroopa Liit saab projekti Euroopa ühendamise rahastust toetada, kuivõrd projekt on alates novembrist olnud Euroopa Liidu ühishuvi projektide nimekirjas.

"Kui juuniks võetakse vastu otsus projekt 2025. aastaks lõpule viia, rahastatakse projekti nii praeguses kui tulevas mitmeaastases finantsraamistikus," ütles ta.