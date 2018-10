Elektriautode rallil võitsid Eesti meeskonnad peaauhinnad

Eesti meeskonnad võitsid peaauhinnad eile lõppenud Electric Marathon Tallsinki - Monte Carlo 2018 elektriautode ralli, mis läbis 10 riiki ja koosnes 30 vahefinišist.

Viimase etapi ja ühes sellega võidukarika ülikoolide arvestuses võitis Tallinna Tehnikakõrgkooli meeskond koosseisus Robert Arlet Uusna ja Mart Pärtel Nissan Leaf EV roolis. Vabaklassi kategoorias oli parim Eesti ekipaaž koosseisus Avo Väliste Kaido Sõmer autoga Tesla Model S.

Monte Carlos toimunud pidulikul autasustamise tseremoonial andsid auhinnad üle F1 maailmameister Nico Rosberg ja Täievoliline minister, Monaco vürst Albert II Fondi asepresident Tema Excellents Bernard Fautrier.

Ülikoolide arvestuses saavutas Eesti meeskonna järel teise koha Kaliningradi ülikoolide ühendmeeskond, kolmandal kohal lõpetas Keio ülikooli meeskond Jaapanist. Neljas ja viies olid Soomet esindavad Aalto ülikool ja Kagu-Soome rakenduskõrgkool (XAMK) Kotkast ning kuues Monaco rahvusvahelise ülikooli naiskond. Vabaklassis saavutas teise koha eelnevate elektriautode ralli kahekordne võitja Team Särtsuauto meeskond Eestist ja kolmanda koha Tšehhi meeskond. Elektriautoks ümber ehitatud ja Eestit esindav Pobeda M20 jõudis väärikalt finišisse ning oli neljas. Kokku osales erinevatel etappidel 48 meeskonda 10 erineva automargiga, kogudistantsil oli meeskondi 10.

Konkurents oli tihe

Toomas Arike Team Särtsuautost kommenteeris, et kuna võistlusautosid oli palju, kujunes keerukaks eelkõige akude laadimine. "Huvitav, samas ka veidi keeruline oli järgida 1930ndate ajaloolist marsruuti, ületada riigipiire, nautida provintsilinnade rahu ja taluda suurlinnade liikluskaost. Sõidujärjekorra panime igal hommikul paika loosimistega, seepärast oli olukordi, kus võrdse tulemuse korral pani etapi edetabeli ritta loosiõnn. Kuna konkurents oli tihe, samas ka eksimusi palju, polnud meil sageli aimu isegi sellest, kes etappidel kogutud punktisummas liider oli. Päevad olid 16 tundi pikad ja kohtunikud jõudsid vaevu kokku arvutada etappide tulemusi. Samuti ei teadnud me ralli lõppfaasis, kus ja kuidas saame laadida üliõpilasmeeskondade autode akusid, seda eriti viimastel etappidel Prantsusmaal," rääkis Arike.

"Sellegipoolest saime hakkama, kuna ralli korraldaja Jüri Tamme kogemus, tutvusvõrgustik Euroopas ja sihikindlus pani graafikud alati paika ning rattad veerema. Vabaklassi arvestuses oli lihtsam, sest Tesla autode läbisõiduvõime on oluliselt suurem kui Nissan Leaf elektriautol ning ligipääs Tesla superchargeritele mugavam. Olin üsna kindel, et saame hakkama. Saatetiim mis koosnes Eesti-Ukraina mehaanikutest ja elektrikutest tegi samuti suurepärast tööd. Hea meel on taas Monte Carlos poodiumil olla."

Elektriautode laadimiskohti peab juurde tulema

"Mul on au ja rõõm olla teiega, sest keskkonnast hooliv ilmavaade ja sportlik elustiil sunnib meid kõiki eesmärgile pühenduma, huvitavaid ja õpetlike lahendusi leidma ning olema eeskujuks paljudele tavakodanikele ning noortele kogu maailmas, sõnas Nico Rosberg, F1 maailmameister.

"Marsruudiga tutvudes ja teiega vesteldes oli kohe selge, et vaatamata positiivsetele arengutele uute tehnoloogiate maailmas pole kaugeltki lihtne reisida Euroopa teedel elektriautodega. Taristule juurdepääs on enamikes riikides keeruline, sageli avatud ainult paiksetele klientidele ning ka laadimiskohtade hulk ei vasta igal aastal üha kasvavale elektriautode hulgale Euroopa teedel. Olete teinud tublit tööd. Tean omast kogemusest kui raske on sõita "O" auto järel kiiruspiiranguid järgides. Palju õnne kõikidele võitjatele ja osalejatele!"

Electric Marathon peakorraldaja ja Monaco Vürstiriigi aukonsul Eestis Jüri Tamm tänas Electric Marathon patrooni Tema Hiilgus vürst Albert II toetuse ja usalduse eest, marsruudil asuvate riikide diplomaatilisi esindusi Eestis, kolleege aukonsuleid, samuti Tallinna ja teisi koostöösõbralikke linnu ja organisatsioone kogu marsruudil, Nissan Nordic Europe esindust Eestis, Eesti Posti, Hamburgi Kliimanädala korraldajaid, erinevate riikide ülikoole, rahvuslike olümpiakomiteesid, Maestro Kristjan Järvit ja Usedom Festival korraldajaid, kõiki toetajaid ja sponsoreid. "Teieta poleks meid täna siin, teieta oleks võimatu liikuda eilsest homsesse," nentis Tamm.

Elektirautode maratoni 2018 toetajad ja partnerid on Tallinna linn, Nissan Nordic Europe, Plus & Plus Capital, Balkin Estates, Benefit, Baltais, Burisma Holdings, e-Line, Avex, Sun Beam Production, Netpay, Erojs, Woolish, Liisu, Tiki, Reisiekspert, Viking Line, Radisson Blue Hotel, Scult, Russia Charity Foundation