Elektribussid on märkimisväärselt soodsama lahendusega

"Eelistatult valiksime elektribussi, mis suudaks ühe laadimisega läbida üle 200 kilomeetri, kuna siis ei peaks ühistranspordivõrku ümber korraldama ega kiirlaadimispunktide rajamisse investeerima," sõnas TLT juhatuse liige Lennart Viikmaa.

Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) testis juunist kuni juuli keskpaigani Tallinna tänavatel elektribussi. TLT analüüs näitas, et sõiduk suutis ühe laadimisega sõita 170 kuni 180 km ning tegemist oli märkimisväärselt soodsama lahendusega. Testperiood oli osaks TLT eesmärgist teenindada hiljemalt aastal 2035 kogu Tallinna ühistransporti keskkonnasõbralike elektrisõidukitega.

Testperioodil katsetati Solaris Bus & Coach S.A. 4-aasta vanust, 220 kW võimsusega, elektribussi Urbino 12 ning tallinlased võisid seda näha trolliliinil nr 4, aga ka bussiliinidel nr 4, 5, 10, 14, 16 ja 43. TLT juhatuse liikme Lennart Viikmaa sõnul suudab buss tootja andmetel sõita ühe laadimisega 150 km, kuid testperiood näitas suuremaid läbisõidu numbreid.

"Me testisime elektribussi erinevatel liinidel. Sõltuvalt bussi täituvusest on aastaid kasutusel olnud sõidukiga võimalik läbida 170 kuni 180 km. Kindlasti on see väga hea tulemus, kuid eelistatult valiksime siiski elektribussi, mis suudaks ühe laadimisega läbida üle 200 kilomeetri, kuna siis ei peaks ühistranspordivõrku ümber korraldama ega kiirlaadimispunktide rajamisse investeerima," sõnas Viikmaa.

Ta lisas, et väiksema läbisõiduvõimekusega busse saab ilma laadimistaristu olemasoluta kasutada väiksema läbisõiduga ning eelkõige vahetustega liinidel. Viikmaa rõhutas, et ühissõiduk püsis graafikus nagu teised bussid ning teenindas liini nõuetekohaselt.

Testitakse erinevate tootjate lahendusi

TLT juhatuse liikme sõnul on elektribussi näol tegemist märkimisväärselt soodsama lahendusega. "Võrreldes diislikütusel sõitva bussiga oli Urbino 12 testbussi ühe kilomeetri ca neli korda madalam. Elektribussi üks kilomeeter maksab kütuse komponendi alusel tänaste hindade juures ca 0,09 eurot," ütles Viikmaa ning lisas, et need andmed tõestavad, et Tallinna ühistranspordi uuendused ja uue tehnoloogia kasutamine on vajalik, et käia ajaga kaasas, hoida linnaõhku puhtamana, optimeerida sõidukite ülalpidamiskulusid ning aidata kaasa ka Tallinna eesmärkide täitmisele saada roheliseks pealinnaks aastaks 2022.

Viikmaa lisas, et kindlasti ei jää Solarise elektribussi testperiood Tallinnas viimaseks. Vajalik on testida erinevate tootjate lahendusi ning tehnoloogiaid. "Möödunud aastal me testisime Tallinnas uut Mercedes-Benz eCitaro elektribussi ning sel suvel Solaris Urbino elektrisõidukit ning ma saan kinnitada, et sellega me ei piirdu. Kui varasemalt testisime elektribusse peamiselt kevadel ja suvel, siis praegu otsime võimalusi, et katsetada elektribusse aastaringselt," ütles TLT juhatuse liige.

Viikmaa sõnas, et tagasiside sõitjate poolt oli positiivne ning ka bussijuhid näeksid end hea meelega sõitmas just elektribussidega. "Bussijuhid tõid esile, et buss oli vaikne, kiirendus oli hea," tõi TLT juhatuse liige esile, lisades, et hetkel on Tallinnas elektrisõidukitena kasutusel trammid ja trollid, kuid ettevõtte suurem eesmärk on näha ka bussipargis üksnes keskkonnasäästlikke elektrisõidukeid.