"Kõige keerulisem on olukord Pärnumaal ja Raplamaal, kus puhanguti üle 25 m/s tormanud tuul on tekitanud väga palju rikkeid," ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Hardi Puusepp.

"Kõige keerulisem on olukord Pärnumaal ja Raplamaal, kus puhanguti üle 25 m/s tormanud tuul on tekitanud väga palju rikkeid," ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Hardi Puusepp.

Tugevad tormituuled on täna tekitanud Eestimaal ulatuslikke elektrikatkestusi ning seda eelkõige Pärnumaal, Raplamaal, Järvamaal, Jõgevamaal ja Tartumaal. Kella 16.39 seisuga oli vooluta 33 100 majapidamist. Elektrilevi on tormi algusest saadik töid teostanud suurendatud jõududega, väljas on 42 brigaadi ning rikete likvideerimise ja ümberlülituste abil on elektrivarustuse juba tagasi saanud kümned tuhanded kliendid.

"Kõige keerulisem on olukord Pärnumaal ja Raplamaal, kus puhanguti üle 25 m/s tormanud tuul on tekitanud väga palju rikkeid," ütles Puusepp. "Rikkekohtade juurde liikumine on kohati raskendatud, kuna teed on murdunud puid täis. Kui veel paar tundi tagasi oli teatud piirkondades metsas liikumine mõeldamatu, siis nüüd saame ka sinna brigaade saata," lisas ta.

Kõige rohkem on hetkel kliente vooluta Raplamaal, 5600. Pärnumaal on tormi tõttu vooluta 5000, Jõgevamaal 4700, Tartumaal 3500 ja Järvamaal 2800 klienti.

"Tormikahjude täielik ulatus ei ole veel selge. Enamus rikkeid loodame hiljemalt homse ja ülehomse jooksul kõrvaldada, aga võimalik, et üksikud tööd jäävad isegi järgmise nädala keskpaika. Anname endast parima, et võimalikult kiirelt kõikjal elektriühendus taastada," lubas Puusepp.