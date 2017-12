Elektrilevi: pöörake tähelepanu elektriseadmete korrasolekule

Pimedal jõuluajal suureneb nii elektriseadmete kui ka koduste elektriliste küttekehade kasutamine, samuti lisab pühadekuul kodusele elektrisüsteemile koormust jõuluvalgustite kasutamine, seetõttu palub Elektrilevi pöörata erilist tähelepanu elektriseadmete korrasolekule.

Elektrilevi tootejuht Meelis Kaps andis viis lihtsalt soovitust, mida meeles pidada, et pühad ohutult veeta ja elektriõnnetusi vältida.

"Ära kasuta katkiste juhtmetega seadmeid. Kui juhet ümbritsev isolatsioonikiht on saanud kahjustada, siis võib sellest kaitseta kohast saada elektrilöögi. Iseäranis ettevaatlik tuleks olla välise jõuluvalgustusega: õues tuleb kasutada välitingimustesse sobivaid juhtmeid ja enne kasutamist veenduda, kas garaaži aastaks hoiule pandud juhtmed on terved. Ka valgustite ühendamiseks kasutatavad pikendusjuhtmed peavad olema välitingimustesse sobivad ning kindlasti ei tohi ise käepäraste vahenditega juhtmeid jätkata," rääkis Kaps.

Samuti tuleks vältida pikendusjuhtmete ja elektrisüsteemi ülekoormamist.

"Küttekehade, köögiseadmete ja teiste suure elektritarbimisega seadmete ühendamisel elektrivõrku tasuks pikendusjuhtmete kasutamist vältida. Elektrisüsteemi ülekoormamise oht on suurem vanade, 20 ja enam aastat tagasi paigaldatud elektrisüsteemide puhul. Pikka aega uuendamata elektrisüsteemi kaitse ei pruugi rakenduda ja ülekoormuse tõttu võib ühenduskoht muutuda ohtlikuks. Kehv kontakt kuumeneb üle ja võib süttib ning tekitada tulekahju. Ülekoormuse ärahoidmiseks väldi seda, et palju suure elektritarbimisega seadmeid oleks korraga elektrivõrku ühendatud," ütles Kaps.

Ühtlasi ei tohi laadida elektriseadmeid umbses kohas ega jäta laadijaid vooluvõrku.

"Diivani või padja alla laadima jäetud telefon, tahvelarvuti või läpakas võib ülekuumenemise tõttu plahvatada ja süttida. Samuti on sagenenud juhtumid, kus pärast laadimist seina jäetud laadijad on süttinud. Seepärast ära lae oma seadmeid umbses kohas ja ära jäta laadijaid vooluvõrku," ütles Kaps.

Kui aga siiski on juhtunud õnnetus, tuleb abi kutsuda numbrilt 112.

"Elekter on nähtamatu oht ja tihti juhtub õnnetus kiiremini, kui jõuad aru saada, et oled midagi valesti teinud. Tasub meeles pidada, et kui inimene on elektrilöögi saanud, tuleb kindlasti kutsuda kiirabi. Isegi siis, kui kannatanu enesetunne on hea, tuleks elektriõnnetustest kiirabile teada anda ja kannatanut 24 tundi jälgida," lisas Kaps.