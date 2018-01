Elektroonilise järelevalve all on 133 inimest

Jaanuari alguse seisuga kannab Eestis elektroonilist jalavõru kokku 133 inimest.

Justiitsministeeriumi pressiesindaja ütles BNS-ile, et 11. jaanuari seisuga on elektroonilise valve all kokku 133 inimest, neist 124 on mehed ja üheksa naised.

Möödunud aasta alguses oli kriminaalhoolduses arvel 106 elektroonilise järelevalve alla määratud hooldealust, 2016. aasta alguses oli neid 129.

Möödunud aasta jooksul võeti elektroonilise valve alla 321 arvele tulnud inimest ning tunamullu 276.

Pressiesindaja lisas, et jalavõru kandmise ajal toime pandud rikkumised on läbi aegade samad, peamiselt rikutakse alkoholi tarvitamise keeldu, viibitakse keelatud kohas või ei olda õigeaegselt kodus.

Elektroonilist valvet kasutatakse Eestis 2007. aasta maist.