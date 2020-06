Elering: lõkke tegemine elektriliini kaitsevööndis on eluohtlik

Suvekuumuses ja puhkusevaimustuses kipuvad inimesed ära unustama, et elektriliinide vahetus ümbruses varitsevad ohud, meenutab Elering.

Eleringi liinide käidu talituse juhataja Andrus Veeleid tuletab meelde, et lõke võib tekitada eluohtliku elektrilöögi . "Jaanilõket ei tohi teha õhuliini lähedal isegi juhul, kui ilm on tuuleta, inimesed kained ja lõket osatakse kontrolli all hoida. Lõkkest kerkiva leegi ja elektriliini vahel võib toimuda elektrilöök ka siis, kui leek jääb liinist mitme meetri kaugusele. Selline löök ohustaks inimeste elu 25 meetri raadiuses. Lisaks põhjustab lõkkest kerkiv kuumus liinijuhtmete venimist, mille toimel vajub juhe maapinnale lähemale ning oht elektriöögiks suureneb veelgi. Sama hoiatus kehtib ka kulu ja okste põletamise kohta," märkis Veeleid.

Ta rõhutas, et tuulelohe ja õhupalliga ei tohi liini lähedale minna. "Kaitsevööndisse ei tohi paigutada batuute ega lennutada liini all drooni, tuulelohet või heeliumiga õhupalle. Kuna lapsed ei pruugi ise riske aduda, tuleks nendega elektriliinide ohtudest varakult rääkida, muuhulgas üle rõhutada, et elektripostidel ja -mastidel on ohtlik ronida," ütles Veeleid.

Elering tuletab ka meelde, et liini alla ei tohi paigaldada antenne. "Ühtegi antenni ega lipumasti ei tohi paigaldada liini alla ajutiselt ega püsivalt, samuti ei maksa sõita kõrge antenniga autoga liini alt läbi, see võib põhjustada lühise. Eestis on juhtunud, et kõrge autoantenni tõttu tekkinud lühis süütas auto ja selles viibinud inimesed vajasid haiglaravi," märkis Veeleid.

Ühtlasi tasub meeles pidada, et suurte masinatega liini alla minek nõuab ettevaatust ning ehitada ja metsa teha võib vaid elektrivõrgu valdaja loaga.

Õhuliini kaitsevööndi suurus sõltub sellest, millise pingega liiniga on tegu, kusjuures kaitsevööndisse ei kuulu üksnes maapind, vaid ka liini ümbritsev õhuruum. Kui tegu on 110-kilovoldise pingega liiniga, on kaitsevöönd 25 meetrit, kui tegu on 220- või 330-kilovoldise pingega, siis 40 meetrit. Kui täpselt ei tea, millise liiniga on tegu, võiks lähtuda pigem karmimast eeldusest. Olenemata liini pingest on selle all ja kõrval viibimisel ja töötegemisel ettevaatlikkus alati omal kohal.