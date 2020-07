ELF kutsub rabapäeva puhul soid taastama

Pühapäeval tähistatakse rahvusvahelist rabapäeva ja Eestimaa Looduse Fond (ELF) kutsubki sel puhul tuleval nädalal algavatele sootaastamistalgutele Lääne-Virumaal.

"ELF-i sootalgutega saab oma suvele juurde lisada tõeliselt seiklusliku maigu – minna omadega sõna otseses mõttes rappa, nautida ürgset maastikku ning usaldada ennast Ilmataadi meelevalda," rääkis ELF-i talgukorraldaja Kadri Aller.

Sood ja eriti kõrgsood ehk rabad on üks Eestimaa ürgsemaid loodusväärtusi. Vähem kui saja aastaga on kuivendatud väga palju madalsoid, et neid põllumajandusmaaks muuta. Kõrgsoosse ehk rappa on suundutud eesmärgiga saada turvast ja hiljem lootusega muuta raba tasapisi metsaks. Tänaseks on selge, et looduslikult toimivad rabad on väga väärtuslikud kooslused süsinikusiduja ja veeringe reguleerijana, teatas ELF.

Rabadest on meile tuntud mitmed looduskaitse all olevad liigid. Lindudest armastavad rabas elada näiteks rabapüü ja metsis, putuktoidulistest taimedest huulheinad, kahepaiksetest rabakonn, selgrootutest valgelaup-rabakiil, suur-rabakiil, villpea-aasasilmik ja mitmed teised liigid. Kõik need liigid vajavad endale kodu - raba! Inimesedki armastavad käia rabas marjul, matkamas ja puhkamas.

Eesti soode ja seal elavate liikide elutingimuste parandamisele saab igaüks kaasa aidata. 1. augustil lükatakse Eestimaa Looduse Fondi eestvedamisel käima kogu kuu vältav seitsmeosaline sootalgute sari, kus huvilised saavad paise rajada ning seeläbi sookoosluse taastamisel oma olulise panuse anda. Kõige enam on abikäsi tarvis augusti alguses (1.–5. ning 6.–9. augustil) toimuvatel talgutel. Rohkem infot ja talgukalendri leiab lehelt www.talgud.ee.

Talgud toimuvad Ohepalus ja Laukasoos, kus vabatahtlikud saavad oma kätega turbapaise rajada.

Soode taastamist veab eest Eestimaa Looduse Fond koostöös Tartu ülikooli ja MTÜ Arheovisiooni, RMK, keskkonnaameti, keskkonnaministeeriumi, vabatahtlike ja mitmete teiste osapooltega. Talguid ja projekti "Soode kaitse ja taastamine" rahastavad Euroopa Liidu LIFE programm ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.