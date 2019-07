Elisa kutsub töötama värskes õhus pop-up välikontoris Ülemiste Citys

Juba neljandat suve järjest kutsub uudsete tööviiside ja kaugtöö eestvedaja Elisa kõiki soovijaid vabaõhu välikontoritesse töötama. Välikontorid on kõigile külastajatele tasuta ja esimene neist toimub juba homme, 30. juulil Ülemiste City linnakus Tallinnas.

Välikontor on tavapärase kontori pop-up versioon, mis toimub vabas õhus ja annab võimaluse suviste ilmade nautimiseks veeta tööpäev tavapärasest rutiinsest tööpäevast erinevas keskkonnas. Välikontoris on olemas töö tegemiseks vajalik tasuta kiire ja turvaline mobiilne internet, istumiskohad, päikesevari, nutiseadmete laadimisvõimalus ja värske kohv.

Elisa personali valdkonna juhi Kaija Teemägi sõnul on välikontorid Tallinnas leidnud inimeste poolehoiu ning pakuvad suvisel ajal head alternatiivi tavakontorile.

"Värskes õhus töötamine paneb ideed lendama ja pakub tavapärasele töökeskkonnale mõnusat vaheldust," ütles ta. "Pop-up kontorisse on oodatud kõik ja sobivad mitmekülgseks töötegemiseks: võib tulla üksi või kogu tiimiga, pidada kliendikoosolekut või ajurünnakut."

Teemägi lisas, et selle suve jooksul on plaanis korraldada kolm välikontorit. "Esmakordselt lähme sel aastal ka Tallinnast välja Tartusse ja Pärnusse, et ka sealsetele tööinimestele väljas töötamise võimalusi tutvustada," rääkis ta.

Elisa on välikontoreid korraldanud juba neli järjestikust aastat. Lisaks praktiseerib ettevõte ka muid erinevaid targalt töötamise viise, alustades kaugtööst kuni ajatöö erinevate vormideni, nagu näiteks kuuetunnised tööpäevad esindustes ning neljapäevased töönädalad telemüügis.

"Töö ei toimu ammu enam ainult kontoriseinte vahel juhi silme all, inimesed soovivad aja- ja kohapaindlikumalt töötada," ütles Teesalu. "Nii uuringud kui ka meie enda kogemus näitavad, et see motiveerib ja tõstab produktiivsust. Välikontor on üks hea võimalus, kus kaugtöö tegemist katsetada, kui veel suurt kogemust ei ole."

Elisa välikontor on kõigile külalistele tasuta, varustatud kiire ja turvalise mobiilse interneti ja tasuta kohviga ning avatud kõigile töökatele linlastele 30. juulil kell 10-15 Ülemiste City linnakus Sepapaja pargis, Sepapaja Selveri kõrval asuval rohealal. Lisainfo ürituse Facebooki lehel

Pop-up välikontorid toimuvad sel aastal ka Tallinnast väljaspool. Augustis saab väljas töötada ka Pärnus ja Tartus. Lisainfot leiab augusti alguses Elisa Facebookist.