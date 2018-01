Elistvere loomapargi ilveseid saab nüüdsest jälgida läbi ilvesekaamera

"Kaamera ees näeme loodetavasti heleda kasukaga Gellat, samuti Larsi, kellel on tumedam pea ja tumedad täpid, ning võib-olla ka arglikku ja omaette hoidvat Koopailvest," seisab looduskalendri lehel.

Loomaparki pandud ilvesekaamera jälgib kolme noore ilvese tegemisi. Looduskalender.ee teatel elab Elistveres praegu ilvesepreili Gella, iIvesepoisid Lars ja Koopailves. Üks nooruke, ilmselt emane uustulnuk Ida-Virumaalt elab praegu eraldi ja kaamera ette ei satu.

"Uustulnukat - kes on ilmselt noor emasloom ja kes oli väidetavalt jäetud Ida-Virumaal ühe tühja koera-aedikusse, toodud tänavu Elistverre elama ja alles kohaneb siinsete ilvestega - me esialgu ei trehva. Noor uustulnuk elab omaette aia sees veel mõnda aega," seisab looduskalendri lehelt.

Kaamera on paigutatud ilvese aedikusse vaatega puuderühma suunas, kus Gella armastab istuda ja Lars kõndida. Et kaamera näitab pilti ka öösel, tasub ülekannet vaadata just hilistel tundidel, sest tegu on ju öösel aktiivsete loomadega. "Ka Elistvere pargi töötajad on põnevil, mida teevad nende ilvesed külastajatest vabal ajal. Loodetavasti kuuleme kaamera ülekandes ka ilvese erinevaid hääli," kirjutab looduskalender.