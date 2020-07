Elmo Nüganen: tahan noortele näitlejatele võimaluse anda

"Ma olen ka varem oma filmides kasutanud noori näitlejaid, kes alles äsja on koolist tulnud," ütles apteeker Melchiori saaga filmide lavastaja Elmo Nüganen.

Elmo Nüganinile on apteeker Melchiori-saaga avafilm neljas täispikk mängufilm, esimeseks oli "Nimed marmortahvlil", kus ta samamoodi kasutas näitlejaina äsja koolist tulnud tundmatuid noori (Hele Kõrve, Priit Võigemast jt).

Melchiori-saagaga tulevad ka viies ja kuues film. "Ajaloolise ainesega on minu kõigi filmide puhul tegemist olnud," ütles Nüganen ja tegi kiire ekskursiooni: ""Nimed marmortahvlil" rääkis Eesti vabadussõja perioodist, "1944" vestis Teise maailmasõja aegadest. Nüganen ütles, et Melchiori filmid lähevad ajas veel kaugemale tagasi: tegevus toimub aastal 1420, 15. sajandi algul.

Mõttemängud võõrastes linnades

"See on kuidagi niimoodi läinud, ma ei saa öelda, et ma ei huvituks või mulle ei meeldiks kaasaegsed teemad — meeldivad küll! Aga ajaloohuvi on mul kogu aeg olnud, see äratab kujutlusvõimet," ütles Nüganen ja selgitas, et kõndides ajalooga linnade vanadel tänavatel püüab ta alatihti ette kujutada, kuidas seal võis elu varem käia.

"Püüan bussi- ja autohelid välja lülitada ja kujutada, millised helid võisid neil tänavatel mitmed sajandis tagasi olla," jutustas lavastaja kirglikult.

Kui tema kujutlusvõime koostööd teeb, kuuleb ta ka muistsetele tänavatele omast hobuse kabjaplaginat vastu tänavakive ning kuidas vankrid oma tavapärasel kolinal veerevad.

"Vanad asjad tekitavad kujutlusvõimet, võib-olla sellepärast pöördutaksegi minu poole ajalooliste filmide puhul. Igal juhul, mul on suur huvi selle tegemise vastu," tõdes teatrijuht.

Esimese Melchiori filmi võttepaikadeks on kohad Tallinnas, kus on näiteks 200 m ruumi, kus ei paista kaadrisse ühtegi moodsat kommunikatsiooni või vidinat. Alustati filmivõtteid Linnateatri lava-augu kõrvalt kulgeval kitsikusel Aida tänaval, kus Nüganeni sõnul on ilmselt aasta pärast ehitus ning majad vuntsitakse tänase inimese silmale meeldivaks — praegu on kõik ühtlaselt hall, nagu keskmise inimese ettekujutus keskajastki.

"Paekivi ja puit oli õige värv," kinnitas ajaloohuviline lavastaja.

Esimene mõte: ei tea, kas julgen!

Nüganen ütles, et sai esimest korda apteeker Melchiori seiklustest lugedes, et see on filmimaterjal, aga ei mõelnud kohe esimese hooga, et tema seda tegema hakkaks.

"Selle mõtte pani mulle pähe produtsent Kristian Taska, alguses tundus, et see on nii suur projekt, et ei tea, kas ma ikka … Aga ta kõvasti julgustas mind ja siis kui me juba kirjutama hakkasime (Nüganen oli ka ise üks stsenariste — toim.) ja autor Indrek Hargla ise punti tuli, siis hakkas tekkima huvi! Ja praegu on juba väga suur huvi!" tõdes Nüganen.

Nüganeni sõnul on kõige suurem ülesanne, et nii vaatajad kui ka tegijad ise usuksid, et pilt räägib 15. sajandi algusest. "Ehk, et me saaksime võimalikult lähedale sellele ajastule, 15. sajandile ja ennekõike sellele, kuidas inimesed tollal elasid," ütles lavastaja.

Tema sõnul ei ole seda teha ühelgi juhul lihtne: suure töö on ära teinud ennekõike kunstnikud, kogu see tiim, kes filmi visuaali eest hoolitseb.

"Nemad määravad selle, sest üks asi on mida mina paberi peal kirjutan ja siis püüan näitlejatega seda edasi anda, aga suure töö on teinud Matis Mäesalu ja tema meeskond," kiitis lavastaja. Kostüümide visuaali eest vastutab Lätist pärit kostüümikunstnik Kristina Juriane.

Tallinnas on väga vanadest agadest rääkivaid filme vändatud varemgi, näiteks "Verekivi". "Võib-olla mõned välismaalased on midagi teinud, aga Eesti filmidest ei tulegi praegu rohkem meelde," arvas Nüganen.