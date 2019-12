Elron aitab jõuluvanad lasteni

23.-26. detsembrini saavad kõik jõuluvanad Elroni rongidega tasuta reisida. Tasuta sõit jõuluvanadele kehtib kõikidel Elroni liinidel, et jõuluvanad jõuaksid kiiresti ja turvaliselt lasteni.

"Jõulupühadel on mõistagi just jõuluvanadel kõige kiirem tööperiood, mil tuleb üle Eesti ringi sõita. Elron on kõigile jõulumeestele tähtsal ajal abiks, aidates kiirelt ning mugavalt lasteni jõuda. 23.-26.detsembrini on kõikidele jõuluvanadele rongisõit tasuta ja seda loomulikult kõikidel Elroni liinidel," ütles Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg.

"Tasuta sõiduõigus on jõuluvanadel, kes on pidurüüd laste külastamiseks selga tõmmanud – ikka traditsioonilise punase mütsi ja mantliga ning õigele jõulutaadile kohase pika ja koheva valge habemega," lisas Adamberg.

Ta nentis, et ka möödunud aastal reisisid jõuluvanad rongiga ning üks Lapimaa jõuluvana kiitis eriliselt kiiret rongiühendust, tänu millele jõuab ühe õhtu jooksul mitmeid Eesti piirkondi külastada ning kes ühtlasi tunnustas ka sõbralikke kaasreisijaid, kes rongisõidu mugavaks ja jõululikuks tegid.