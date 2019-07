Elron lisab Viljandi Folgi ajaks liinile täiendavaid väljumisi

Elron tihendab 25.-28. juulini toimuva Viljandi Pärimusmuusika Festivali ajaks Tallinna-Viljandi liini sõiduplaani, et reisijad saaksid rongiga kiiresti ja turvaliselt folkima, sõiduplaani muudatused kehtivad kõigil neljal festivalipäeval.

Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo sõnas, et kuna Viljandi Folk on rongisõitjate seas olnud alati populaarne üritus ning rongide täituvus on olnud suur, siis soovib Elron festivalikülastajatele ka sel aastal rohkem sõiduvõimalusi pakkuda.

"Neljapäevast pühapäevani pikendame osa edelasuuna reise Türilt ja Raplast Viljandini, et seeläbi lisada Tallinna ja Viljandi vahele edasi-tagasi kaks väljumist igal festivalipäeval. Kindlasti püüame tagada liinile ka võimalikud pikad rongid, et mahutada rohkem reisijaid," sõnas Kongo.

"Kõik pikendatud reisid peatuvad Türil, Võhmas ja Viljandis, kuid kiirema kohale jõudmise huvides ei peatu teistes vahepeatustes," lisas Kongo.

Kõigile Viljandi Pärimusmuusika Festivalile rongiga sõitjatele soovitas Elroni esindaja, et alati arvestataks kaasreisijatega. "Kuna näiteks jalgratas võtab rongis ära mitme inimese jagu ruumi, siis on folgi nädalavahetusel ka teatud väljumistel jalgratastega rongi sisenemine piiratud – täpsemalt on see info leitav meie sõiduplaani otsingust," nentis Kongo.

Viljandi folgi pressipealik Ruudu Raudsepp kommenteeris, et Viljandi pärimusmuusika festival hindab kõrgelt, et ka sel aastal on Elron otsustanud tihendada rongide sõidugraafikut Tallinna-Viljandi suunal. "Kuna festival teeb üha suuremaid jõupingutusi jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku korralduse suunas, siis näeme, et tihe rongiliiklus pakub folgisõpradele võimaluse mugavalt ja kiiresti festivalile ja tagasi jõuda," sõnas Raudsepp ning rõhutas, et rongiga reisimine on keskkonnasäästlik transpordivalik, mis aitab Viljandi pärimusmuusika festivali keskkonnasõbralikku mõtteviisi veelgi paremini edendada.

Tallinnast väljuvad rongid Viljandisse kell 7.38, 10.09, 11.45, 14.43, 15.43, 17.34 ja 20.19 ning Viljandist Tallinnasse väljuvad rongid kell 6.24, 8.41, 11.14, 12.41, 14.45, 18.23, 20.24.