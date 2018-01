ELS kogus heategevusliku jõuluoksjoniga ligi 1000 eurot

Eesti Loomakaitse Selts (ELS) korraldas eelmise aasta lõpus oma Facebooki lehel heategevusliku jõuluoksjoni.

Oksjoniga koguti ligi 1000 eurot hättasattunud loomade abistamiseks. Kokku panustati müügis olevatele esemetele 209 korda ning kõige kallimalt müüdi maha Indrek Galetini foto kollektsioonist "Undefined Perfection".

ELSi juhatuse liige Kaisa Kaljurand kommenteerib: "Väga tore oli näha, et inimestele pakkus meie oksjon huvi ning panustati heldelt. Kui algselt oli meil plaanis panna oksjonile maksimaalselt 20 eset, siis oksjoni lõpuks oli neid 27! Paljud kirjutasid meile, et olid märganud oksjonit ning sooviksid ka oma esemeid heategevusse annetada. Otseloomulikult võtsime need vastu. Oleme väga rahul kogutud summaga. See võimaldab meil katta paljude abivajavate loomade ravikulud. Kindlasti korraldame ka järgmine aasta sarnase oksjoni!"

Oksjonilt kogutud raha kasutatakse abivajavate, kodutute, hüljatud ja väärkoheldud loomade raviarvete ja teiste veterinaarsete protseduuride tasumiseks; heade loomapidamistavade tutvustamiseks; hättasattunud loomade toiduabi ja muude loomadele eluks vajalike vahendite tagamiseks; vigastatud, väärkoheldud ja hulkuvate loomade transpordi kulude hüvitamiseks ning üle Eesti asuvates asenduskodudes asuvate loomade ülalpidamise kulude katmiseks. Lisainfo SIIT.

Oma esemeid annetasid: Anzuprints, Dr. Hauschka, Edevuselaat, Fromm.ee, Indrek Galetin, Kaia Kanepi, Kirjastus Koolibri, Kristina BalbesLenivik, KUMA Design, Marina Kaljurand, Katre Scott-Thomas, Dadamora, NufNuf, Ökokaubamaja, Ööloom, Piletilevi, Tanel Veenre Jewellery, Valge Kassi Maja ja Wear Good Vibrations.

Täname kõiki oksjonil osalejaid!