Elukohaandmeid saab registreerida uues rahvastikuregistri portaalis

Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) ja Siseministeerium avasid uue rahvastikuregister.ee portaali, mis muudab elukohaandmete registreerimise inimestele oluliselt lihtsamaks.

"Kui tänaseni on saanud rahvastikuregistri e-teenuseid kasutada läbi eesti.ee portaali, siis nüüd avasime me uue veebikeskkonna, kuhu me tulevikku vaatavalt kõik rahvastiku toimingud kokku koondame. Hetkel on portaalis võimalik vaadata oma andmeid ning registreerida elukohta, aasta algusest lisandub näiteks ka sünni registreerimise võimalus," selgitas SMITi rahvastikuteenuste osakonna juhataja Erik Sher.

"Uue portaali avamine teeb riigiga suhtlemise veelgi lihtsamaks. Kõigil meil, ka riiklike teenuste pakkujatel, tuleb olla uuenduslik ja muutuvas ajas kohanev. Rahvastikuregistri portaal on hea näide sellest, kuidas riigiga suhtlemine muutub üha kiiremaks ja kaasaegsemaks, mis omakorda toetab igati meie riigi edumeelsust ja e-kuvandit," tunnustas rahvastikuminister Riina Solman.

"Kuna elukohaandmete registreerimine on kohustuslik, peaks see inimesele olema võimalikult lihtne," sõnas siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas. "Uues e-teenuse portaalis rahvastikuregister.ee on see senisest oluliselt mugavam – selleks tuleb keskkonda logida, vajalikud lahtrid täita," lisas ta.

Järgmisel aastal lisanduvad rahvastikuregistri portaali ka teised teenused. "Kui seni on veebis sündi registreerinud vaid abielus vanemad, ei ole see edaspidi enam nii kitsalt piiratud – lapse sündi saavad tulevikus portaali kaudu registreerida kõik vanemad," selgitas Enel Pungas ning lisas, et 2020. aastal täieneb teenuste valik veelgi – lisanduvad näiteks rahvastikuregistrist väljavõtte või tõendi saamine, samuti surmaandmete päring.

2020. aasta sügiseks valmivad järk-järgult rahvastikuregistri e-keskkonna kõik plaanitud teenused, näiteks lisandub elukohatoimingute teenuste hulka omaniku eluruumi registreeritud isikute päring, mille kaudu on ruumi omanikul võimalik esitada avaldus inimeste kohta, kel ei ole õigust tema eluruumi oma elukohana kasutada.

Uue veebikeskkonnaga muudetakse e-teenused inimesele rahvastikuregistris paremini leitavaks ja kasutatavaks, pakkudes intuitiivset ja kasutajasõbralikku lahendust. Ühtlasi kiireneb rahvastikuregistris andmete uuendamise protsess, mis tagab andmete asja- ja ajakohasuse. Uus e-rahvastikuregistri lahendus on kättesaadav eesti, vene ja inglise keeles. Sisse logimiseks sobivad nii ID-kaart, mobiil-ID kui ka smart-ID, portaal on ka tahvelarvuti ja telefonisõbralik. Rahvastikuregistris saavad elukohta registreerida Eesti kodanikud ning siin elamisloa või -õigusega elavad välismaalased. Rahvastikuregister.ee portaal valmib Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.