"Perepoliitika peaks olema tugevalt regionaalpoliitika, sest suuremad pered on alati elanud maal ja kui maakoht muutub elamiseks ebasõbralikuks kohaks, on see ka kaotus rahvastikule," rääkis Tartu ülikooli emetriitprofessor Ene-Margit Tiit.

Täna esitleti Toompea lossis Riigikogu Toimetiste (RiTo) uut numbrit, mille keskmes on Eesti rahvastik. Ajakiri käsitleb väheneva ja vananeva Eesti rahvaarvuga seotud väljakutseid. Paneeldiskussioonis osalesid rahvastikuteadlane, Tartu ülikooli emetriitprofessor Ene-Margit Tiit, peaministri nõunik Egge Kulbok-Lattik ning Arenguseire keskuse ekspert Johanna Vallistu.

Riik peaks arendama perepoliitikat



Tartu ülikooli emetriitprofessor Ene-Margit Tiit ütles, et käibefraas, et Eesti rahvas on vähenev ja vananev ei pea viimastel aastatel enam paika, vaid elanikkond on viimastel aastatel hoopis kasvanud. "Tõsi, mitte loomuliku iibe, vaid rände tagajärjel," selgitas ta.

Kõige olulisemaks pidas ta perepoliitikat. "Perepoliitika peaks olema riigis järjepidev ja kogu aeg mingis mõttes pisut täienev," ütles Tiit. "Perepoliitika peaks olema tugevalt regionaalpoliitika, sest suuremad pered on alati elanud maal ja kui maakoht muutub elamiseks ebasõbralikuks kohaks, on see ka kaotus rahvastikule."

Talente ei tohiks haridussüsteemis kaotada



Peaministri Nõunik Egge Kulbok-Lattik pidas lisaks perepoliitikale oluliseks ka rahvastiku arengut. "Peaksime hästi läbi mõtlema, kuidas meie formaalharidussüsteem, mille kaudu me kõik sotsialiseerume ja hariduse saame, kuidas sellele lisada juurde mitteformaalse hariduse võrgud, mis teevad elu nauditavaks, annavad loomingulise eneseväljenduse," selgitas ta.

Kulbok-Lattiku sõnul ei tohiks riigi huvi olema ainult koolil, mis on küll kõige olulisem, aga juurde peaks tulema ka muuseumid, tantsukoolid, muusikaringid, et talendid üles korjata.

"Kes kukub koolist välja, võib end leida jalgpallitrennis," rääkis Kulbok-Lattik. "Et me ei kaotaks neid talente haridussüsteemis, vaid korjaksime üles teistes loomingulistes praktikates."

Tema sõnul on oluline pidev enesetäiendamine, sest õppiv ja loominguinimene on tulevikuinimene.

Kõige võti on suhtlemine

Arenguseire keskuse ekspert Johanna Vallistu sõnul on oluline väärtustada inimesi enda ümber ja anda märku, kui nad on midagi head korda saatnud. "Sageli näen, et see jääb kesiste suhtlemisoskuste taha," sõnas ta. "Ka näeme, et perekonnasidemed on nõrgenemas, pered elavad eraldi, ei ela oma hõimkonnas, mis näiteks lastekasvatuses tuge annaks."

Tema sõnul tekitavad palju segadust ootused nii naiste kui meeste rollidele peres ja tööelus. "Palju lapsi jääb sündimata, sest on ebakindlus peresuhete osas ja palju üksikemasid," selgitas ta.

Vallistu arvates oleks lahendus suhtlemisoskusi toetavad koolitused, millega küll paljud tegelevad, ent need võtavad palju aega ning on kallid. "Võiksime võtta eesmärgiks, et üks põlvkond lapsevanemaid saab õppida, kuidas suhelda ja kuidas peresuhteid hoida," ütles Vallistu.