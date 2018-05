EMSA kindlustas sadamatöötajad õnnetusjuhtumite puhuks

"Loodame, et õnnetusi ei juhtu, aga igapäevane praktika on kurb – ei möödu aastatki kui sadamas toimetavates ettevõtetes ei leiaks aset mõnda tõsist tööõnnetust," ütles EMSA esimees Jüri Lember.

"Loodame, et õnnetusi ei juhtu, aga igapäevane praktika on kurb – ei möödu aastatki kui sadamas toimetavates ettevõtetes ei leiaks aset mõnda tõsist tööõnnetust," ütles EMSA esimees Jüri Lember.

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA) sõlmis Ergo kindlustusseltsiga kokkuleppe 90 sadamatöötaja õnnetusjuhtumikindlustuseks, vahendas BNS.

"Oleme pikalt pidanud erinevaid läbirääkimisi ja lõpuks võime kinnitada, et alates 25. maist saavad meie liikmeskonda kuuluvad, erinevates sadamates töötavad 90 inimest, ametiühingu poolselt kindlustatud õnnetusjuhtumite puhuks töökohal. Loodame, et õnnetusi ei juhtu, aga igapäevane praktika on kurb – ei möödu aastatki kui sadamas toimetavates ettevõtetes ei leiaks aset mõnda tõsist tööõnnetust," ütles EMSA esimees Jüri Lember pressiteate vahendusel.

Peamiselt dokker-mehanisaatoritena, tehnikutena ja kaubalugejatena töötavad isikud kaetakse antud kindlustuse läbi 40 000-eurose kindlustushüvitisega surmajuhtumi ja 100-protsendilise püsiva töövõimetuse puhuks või vastavas protsentuaalses vastavuses kogusummast osalise püsiva töövõimetuse korral. Lisaks katab poliis 5000 euro ulatuses ravikulu nende juhtumiga seotud ravi-ja taastusravi kulude osas, mida haigekassa ei rahasta.

"Meelehärmi teeb aga olukord, et tervikuna Eestis pole tööandjatel erilist entusiasmi oma töötajaid tööõnnetuse puhuks kindlustada. Väike lootus on, et Eesti Vabariik läbi oma seaduste lõpuks ometi jõuab ka tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse seadustamiseni. Kuidas see aastaid venib, on tegelikult häbiväärne," lisas Lember.