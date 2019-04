Endisele lastestaadionile plaanitakse rajada kogukonnaaed

Kohalikud elanikud pooldavad ideed rajada lastestaadioni alale multifunktsionaalne ja erinevatele vanuserühmadele mõeldud vaba aja ala, kus saaks ka sporti harrastada. Seni aga saab sinna rajada ajutise kogukonnaaia ja vaba aja veetmise ala.

Tallinnas Suur- ja Väike-Ameerika tänava vahel asunud lastestaadioni alale kavandatakse kogukonnaaeda; ideed tutvustati eile õhtul toimunud arutelul piirkonna elanikele.

"Eelmise aasta Uue Maailma päevadel kogusime piirkonna elanikelt arvamusi lastestaadioni ala tuleviku kohta. Enamik pooldas ideed, et sinna võiks tulla multifunktsionaalne ja erinevatele vanuserühmadele mõeldud vaba aja ala, kus saaks ka sporti harrastada. Selline lähenemine langeb kokku ka linna plaanidega. Et terviklahenduse planeerimine ja rajamine võtab omajagu aega, siis tekkis idee rajada sinna ajutine kogukonnaaed ja vaba aja veetmise ala," rääkis Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Praeguseks on Kesklinna valitsus, linna keskkonnaamet ning spordi- ja noorsooamet pakkunud alale erinevaid aktiivseid ajaveetmise võimalusi – lauatenniselauad, elemendid rulatamiseks, asfaldile märgitud keksumängud ning korvpalliplats, mis said kohtumisel elanike heakskiidu. Lisaks on mõeldud ka istumiskohtadele, mida saaks koos elanikega meisterdada taaskasutusse võetud euroalustest. Idee teostamiseks plaanitakse rajada staadionile ka ajutine jalakäijate sissepääs Väike-Ameerika tänava poolt.

Idee keskmes on aga keskkonnaameti toetatav kogukonnaaed, kus rohenäpud saaksid erinevate lahendustega konteinerites kasvatada salatirohelist või muud söödavat kraami. Ajutise kogukonnaaia rajamisega plaanitakse algust teha juunis. See jääks rohealale, mis asub Väike-Ameerika tänava poolses otsas nn superministeeriumi kõrval. Osa endise lastestaadioni territooriumist on praegu hõlmatud ehitustegevusest, mis peaks lõppema järgneva aasta sügisel. Selleks ajaks rajatakse Toom-Kuninga tänava poolsele, arendajale kuuluvale staadioniosale elumajad ja vabastatakse ladustatud ehitusmaterjalidest linnalt renditud staadioniosa. Linnaaed ja vaba aja veetmise ala rajatakse hetkel ehitustegevusest vabale alale.

"Oluline on rõhutada, et kogukonnaaia kava ei ole kivisse raiutud. Kui kellelgi peaks tekkima mõte, kuidas seda ala saaks lihtsamate vahendite ja väiksemate investeeringute abil rikastada, on need ideed teretulnud. Samuti kutsume üles endast. Samuti kutsume üles endast märku andma neid, kes tahaksid ise saada endale peenra lastestaadionile," lisas Svet.