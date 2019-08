Enn Eesmaa mõistis Madisoni sõnakasutuse hukka

Riigikogu väliskomisjoni esimees ja keskerakondlane Enn Eesmaa mõistis hukka EKRE poliitiku ja Europarlamendi liikme Jaak Madisoni sõnavõttu, kus Madison viitas juutide hävitamise loosungile natsi-Saksamaal.

"Jaak Madisoni postitusest. Ükskõik, millises kontekstis, meelega või tahtmatult, on selliste terminite kasutamine, mis täiesti põhjendatult suurele osale inimkonnast haiget teeb ja on meie ühiskonnas ning rahvusvaheliselt üheselt hukka mõistetud, vale," ütles Eesmaa. "Sellistest vihjetestki tuleb hoiduda. Euroopa parlamendi liikmena ei esinda Madison pelgalt oma erakonda, vaid kogu Eestit. Mulje, mis selliste väljendite kasutamisega langeb mitte ainult temale isiklikult, vaid meile kõigile, on see, millest tuleb meil hoiduda. Seetõttu saab sellist sõnakasutust vaid üheselt ja kindlalt taunida."

"Tänased, ka kõige kohutavamad sündmused ei vaja poliitilises võitluses mineviku tragöödiate ärakasutamist," sõnas Eesmaa. "Me peame ajaloost õppima, et mitte tehtud vigu korrata. Mineviku vigade hulka kuulub aga ka kogu rahva süüdistamine selle rahva esindajate tegude eest. See on vale tee. Oma sõnumit saab edastada ka muul moel ning loodan väga, et Euroopa Parlamendi liige seda mõistab."

"„O, freunde! Nicht diese töne," nagu ütles Euroopa Liidu hümni autor Ludwig van Beethoveni oma sümfoonias no 9."," ütles Eesmaa.

Jaak Madison postitas täna sotsiaalmeediasse kahest juhtumist, kus süürlane ja eritrealane tapsid inimesi. Ta lisas juurde lause: "Die endgültige Lösung ist erforderlich.", mis tähendab, et lõplik lahendus on nõutav. Natsi-Saksamaal kasutati terminit "die Endlösung", mis tähendab lõpplahendust, juutide hävitamise puhul.