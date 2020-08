Enn Eesmaa: Valgevene valimistulemused ei ole legitiimsed

"Riigikogu väliskomisjoni avaldus on tehtud, aga homme tulevad kokku Euroopa Liidu välisministrid ja Eesti loomulikult on nende riikide hulgas, kes samamoodi mõtlevad, et väljakuulutatud valimistulemused ei ole legitiimsed," ütles riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kommenteerides Valgevene presidendivalimisi.

Riigikogu väliskomisjon arutas neljapäevasel erakorralisel istungil olukorda Valgevenes pärast 9. augusti presidendivalimisi ning võttis vastu samateemalise avalduse. "Avaldus on kahelauseline," nentis Eesmaa. "Kaalukad tõendid osutavad, et Valgevene presidendivalimiste tulemusi on jämedalt võltsitud. Seetõttu ei saa Eesti Vabariigi Riigikogu väliskomisjon pidada ametlikult väljakuulutatud valimistulemust legitiimseks," seisab avalduses. Komisjon jätkab teema käsitlemisega teisipäeval, 18. augustil.

Eesmaa sõnul oli väliskomisjonil videoühendus ka Eesti Valgevene diplomaadi Kalvi Noormägiga, kes andis ülevaate olukorrast Valgevenes kuni viimaste uudisteni välja. Kui valimiste ajal blokeeriti Valgevenes internetiühendus välismaailmaga, siis praegu Eesmaa sõnul sellist blokeeringut ei paista olevat. "Täna oli Eesti Valgevene saatkonna diplomaadiga Skype ühendus ja ta võttis meie istungist osa kaks tundi, nii et praegu sellist blokeeringut ei ole," rääkis väliskomisjoni esimees.

Kogu meedia blokeerimine on keeruline

Valimiste ajal oli Eesmaa sõnul isegi Eesti ajakirjanikel keeruline saada sidet Eestiga. "Aga ka nemad tulid sellest ülesandest välja. Laenasid Valgevene kolleegide telefone. Neid ei blokeeritud, sedapidi sai," selgitas ta.

Eesmaa sõnul on praegu Valgevenes kahte liiki meediat. "Riiklik meedia tõenäoliselt sellel teemal sõna ei võta, aga seal on jäänud ka vaba meedia ja nemad on kõiki avaldusi, kaasaarvatud Eesti avaldusi kajastanud," kinnitas Eesmaa. "Inimesed, kes tahavad saada rohkem informatsiooni, nad kindlasti saavad selle kätte. Kogu meedia blokeerimine on võimalik aga keeruline."

Väliskomisjoni istungil oli kohal ka välisminister Urmas Reinsalu, kellega räägiti muuhulgas Eesti seisukohtadest reedel toimuval Euroopa välisministrite mitteametlikul videokohtumisel. "Seal on kesksete teemadena arutlusel Valgevene presidendi valimised ning ka olukord Vahemere idaosas. Need on olulised teemad ja ta rääkis meile Eesti seisukohtadest, mida komisjoni liikmed toetasid," selgitas Eesmaa.

"Üks variant, mis võib tulla kõne alla on see, et soovitatakse teha uued vabad valimised ja lubada jälgima ka rahvusvahelised vaatlejad," pakkus Eesmaa. "Nagu ka avalduses ütleme, et kaalukad tõendid osutavad, et valimistulemusi on jämedalt võltsitud. See on ebameeldiv olukord ühes Euroopa riigis ja loomulikult nende valimistulemustega Valgevene kaugenes Euroopa Liidust."

Valgevenel ajalooline võimalus

Samas tunnistas Eesmaa, et on realist ja tal on raske ette kujutada uusi vabasid valimisi nii kaua kui võim on Aleksandr Lukašenko käes. "Mäletate Ukrainat ja Janukovõtšit, kes ühel hetkel läks hoopis Venemaale ja siiamaani minu teada elab seal. See päris võimatu pole aga lõpplahendus on ikka valgevene rahva käes," nentis väliskomisjoni esimees. Praegune protestilaine on tema sõnul suur ja kui sellele järgnevad ka streigid, mis otseselt majandust mõjutavad, siis need on tõsised sammud, millel võivad olla ka tõsised tagajärjed. "Aga meie saame ainult jälgida ja võib-olla nõu anda. Oma otsuse peavad ikkagi tegema Valgevene inimesed ise, nii nagu meie tegime 1991. aastal."

Neljapäeval kell 20 toimub Tallinnas Vabaduse väljakul toetusmeeleavaldus Valgevene rahvale, kuid Eesmaa ise sellel osaleda ei saa. "Ametlikku esindust ma ei tea, ma ei ole paraku täna Tallinnas, aga olen kindel, et keegi minu kolleegidest on seal," rääkis Eesmaa, kelle hinnangul on tegemist olulise toetusavaldusega. "Valgevenet tuleb toetada, mitte teha nägu, et elu läheb edasi. Praegu on ikka nendel üks võimalus seda elu ja riigi arengut suunata ja tahtmisel muuta. Tundub, et seda tahtmist on," leidis ta.

Peaminister: laual peavad olema kõik võimalused

Peaminister Jüri Ratase sõnul on Valgevenes valimiste järgne olukord äärmiselt murettekitav ning Euroopa Liidu vastus sellele peab olema tõhus ja jõuline. "Valgevene on meie lähiriik, mida me jälgime suure tähelepanuga," ütles Ratas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

Tema sõnul avaldas ta kolmapäeval toetust Euroopa Ülemkoja eesistujale erakorralise ülemkogu kokkukutsumisel Valgevene küsimuses. "See on minu meelest väga hea, et juba homme kohtuvad samal põhjusel Euroopa Liidu riikide välisministrid. Euroopa Liidu vastus Valgevenes toimuvale peab olema ühtne, õigeaegne ja samas ka jõuline," ütles Ratas neljapäeval.

Peaministri sõnul mõistab Eesti hukka kõik poliitilised repressioonid ja vägivalla opositsiooni suhtes, samuti nõuab, et koheselt lõpetataks vägivald protestijate suhtes. "Euroopa Liidu ja Valgevene tulevikusuhete hindamisel peavad olema laual kõik erinevad võimalused," ütles Ratas.