Erameedia esindajad süüdistasid rahvusringhäälingut turu solkimises

Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel ja Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora arutlesid ajakirjanduse tuleviku teemal, süüdistades Rahvusringhäälingut (ERRi) turu solkimises, sest kuigi avalik-õiguslikul meedial on kõnelenute arvates oma roll, ei tuleks tegeleda meelelahutusuudiste tootmisega.

Lisaks toonitasid debatil, et kasum tagab sõltumatuse.

Moora: Inimesed olid harjunud, et võrgumeediat saab tasuta. Nüüd tundub, et selles osas on tekkinud pööre. Hea sisu eest võib ja peabki maksma. Majanduslike tulemuste paranemine. Kiirem areng on hakanud alles nüüd tasapisi tulema. Kui majanduslikult midagi aia taha läheb, on esimene kärpeartikkel ajakirjandus. Laias laastus on kaks teed: kas sõltumatus, või käsi pikalt riigi poole sirutamine. Mingil tasandil käib lobitegemine, et kui peaks hakatama digimaksu koguma (tehnoloogiagigantidelt), siis jagataks seda kodumaisele meediale. Taanis see mudel töötab. Eestis oleks samas igasugune sõltuvus võimust ohtlik. Ungaris pandi seetõttu meediale päitsed pähe, et avaliku raha osakaal oli meedias liiga suur. Riigi raha tõmmati välja ning oldigi käpuli Fideszi (valitsuspartei) ees.

Mandel: Postimees on kahjumis. Omanikul on vist teine ampluaa: ta ei taha meedias äri teha.

Moora: Digimaksu peame seega vajalikuks. Ja küsimus seisab ka ERRi portaalinduses: miks ERR peab tegelema kasvõi Menu (meelelahutus- või nn pehmete uudiste) portaaliga. Lisaks samasugused uurivad lood nagu erakätes meedias - aga tulevad inimestele tasuta. See on probleem ja turu solkimine. Kas seda ülesannet, mida täidab avalik õiguslik ringhääling, ei saaks täita nõnda, et ei solgiks turgu?

Moora: Ajakirjandus, mis teenib tellijat – kui sellele suunale järele annad, toodad sa süngust. Polariseerumist. Selles dilemmas on raske tasakaalu leida.

Mandel: Tehke Delfi tasuliseks. Äripäev tegi täielikult, ja tellijate arv tõusis järsult.

Moora: Suur küsimus on, kuidas noori lugejaid juurde kasvatada. Eesti ajakirjandusväljaanded võiksid mõelda, et gümnaasiumi lõpetajatele anda tasuta tellimused. Võib-olla hakkavad nad hiljem tellimuste eest ka maksma.

Mandel: Kõige aluseks on sisu suunata oma sihtgrupile ja osata sihtgrupini jõuda.

Moora saalist tulnud küsimusele vastates: Ma ei saa aru Postimees Juuniori mõttest (äsja asutatud lehelisa). Seda põlvkonda, kellele see mõeldud, ei seota enam paberlehe külge. Näen seda enda laste pealt. Ei meeldiks, kui haridusministeerium soetaks Juuniori (riigi rahastatud ostuna) koolidesse.

Moora: Meil oli valguse aeg - kui ajalehed ilmusid ja ühiskond arenes tormiliselt. Oldi julged - äge aeg. Siis tuli pimeduseaeg. Suur finantskriis, kus ajakirjandus on olnud hädas. Näiteks paberlehtede trükiarv on langenud. Maaleht on suutnud tiraaži hoida, kuid ühtlasi vananeb tema lugejaskond. Selle käigus on kadunud noor, raha maksev tellija. Me ei saa paberlehtede kindlast tulevikust üldse rääkida. Toimunud on avaliku diskussiooni allakäik ja me peame raputama tuhka pähe. Eelkõige on seda aega iseloomustanud uute hääletorude lisandumine. Keegi erinevatesse kanalitesse jagunenud debatti ei juhi. Ajakirjandus tegelikult on olnud osaline protsessis, kus on väärtustatud arvamuste paljusust – selle kvaliteedist sõltumata. Kogu maailmas ajakirjanduse kvaliteet halveneb. Uus aeg on tulemas, või ehk juba tulnud. Midagi on juhtunud. Digitellijate arv kasvab, pabertellijate oma väheneb.

Mandel: Meie jaoks lõppes 2008. a alanud majanduskriis eelmise aasta suvel. Siis jõudsime käibelt kriisieelsele tasemele. Enne kriisi - kõik mis tegime, see lendas. Äripäeva tellijate arv on praegu 12 000. Kõige olulisem ajakirjandusvabaduse garant on see, kui väljaanne on kasumis. Reklaamikäive on olnud üllatavalt hea.