Erametsaliit uurib Vakralt mulluse raiemahu andmete päritolu kohta

Erametsaliit soovib avaliku pöördumisega riigikogu keskkonnakomisjoni juhilt Rainer Vakralt teada, mille alusel ta nimetas Eesti mulluseks raiemahuks 12 miljonit tihumeetrit, samas kui raiete andmeid töötlev keskkonnaagentuur ise mahtu veel ei tea.

"Erametsaliit on siiralt üllatunud, et üks inimene Eestis juba teab infot, mida isegi nende andmete kokkupanijad veel ei tea," seisab pöördumises. "Võtsime hommikul, pärast Postimehes avaldatud uudise lugemist, esimese asjana ühendust Keskkonnaagentuuriga ja küsisime, kas raiemahu andmed on juba kokku saadud. Vastus oli eitav!"

Tänasest Postimehest saab lugeda, et keskkonnakomisjoni juhi Rainer Vakra sõnul langetati Eestis mullu 12 miljonit tihumeetrit metsa. Vakrale on ka teada, et tulevikus ei tohiks raiemaht ületada 10 miljonit tihumeetrit aastas ning lõpetuseks nendib riigikogulane, et metsanduse arengukava peamine teema saab olema raiemaht, sesisab pöördumises.

Erametsaliit soovib saada selgitust, millistele andmetele tugineb Vakra arvamus mulluse raiemahu kohta. "Olles ise mitmeid kordi rõhutanud, kui oluline on täpsetele andmetele tuginemine, ei tohiks keskkonnakomisjoni esimees endale lubada spekulatsioone," seisab erametsaliidu pöördumises. "Samuti on arusaamatu kuulda, et enne veel, kui on jõutud hakata koostama järgmise metsanduse arengukava lähteülesannet, teab keskkonnakomisjoni esimees nii uue arengukava peamist probleemi kui ka seda, milline on lahendus."

"Milleks on vaja kokku kutsuda töörühmasid ja läbi viia uuringuid, kui kõik see teadmine on juba ühes isikus olemas? Hoiaksime kokku ohtralt ametnike aega ja riigi raha, sest keskkonnakomisjoni esimees teab," teatas erametsaliit.