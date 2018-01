Eriarsti saatekirjad kolivad arvutisse

Eriarsti saatekirjad kolivad peagi arvutisse, mis tähendab digsaatekirjade kasutuselevõtuga tekib Eestis esimest korda võimalus mõõta aega, mis möödub hetkest, mil perearst väljastab patsiendile saatekirja, kuni ajani, mil patsient eriarsti vastuvõtule jõuab. Digitaalset saatekirja ei ole ka võimalik ära kaotada ega koju unustada ning inimesel endal on võimalik oma kehtivaid saatekirju näha patsiendiportaalist digilugu.ee.

Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse liige Mart Einasto võrdles digisaatekirja digiretseptiga, millega inimesed on juba aastaid tuttavad, ning usub, et mingeid hirme digisaatekirjale üleminek kaasa ei too. "Kui digiretsepti püüti ellu viia kiiresti, siis digisaatekirjadele üleminek on aset leidnud juba pikemat aega ning näiteks perearstiabis väljastatakse neid 75 protsendi ulatuses," vahendas BNS Einasto sõnu Tartu Postimehele.

See tähendab, et kui perearst saadab patsiendi eriarsti vastuvõtule, teeb ta seda tervise infosüsteemis ning sealt alates on digisaatekiri kohe kindlas kohas. Seda ei ole võimalik ei ära kaotada ega koju unustada ning inimesel endal on võimalik oma kehtivaid saatekirju näha patsiendiportaalist digilugu. ee.

"Ja just nii nagu apteegiski, kus pärast digiretseptiga ravimi väljaostmist seda retsepti enam kasutada ei saa, nii on ka digisaatekirjaga," selgitas Einasto. "Kui patsient on ühes tervishoiuasutuses eriarsti juurde aja broneerinud, siis teises tervishoiuasutuses ta selle saatekirjaga enam aega broneerida ei saa."

Seni on mõned inimesed käitunud nii, et nad helistavad mitme tervishoiuasutuse registratuuri ning lõpuks valivad välja koha, kus vajalik eriarst saab neid kõige kiiremini vastu võtta. "Inimesi võib mõista ning ma ei ütle, et see oleks olnud väga suur probleem, aga hea on see, et edaspidi korrastab digisaatekiri tervishoiusüsteemi," rääkis Einasto.

Saatekiri on vajalik kõigi erialaarstide poole pöördumiseks, välja arvatud perearst, günekoloog, naha- ja suguhaiguste arst, silmaarst, psühhiaater, hambaarst, trauma korral traumatoloog või kirurg ning tuberkuloosi korral kopsuarst. Saatekiri peab olema vormistatud enne eriarsti vastuvõtuaja broneerimist, see liigub haiglasse digitaalselt.

Registratuuri töötajal ei ole õigust aega broneerida, kui patsiendil ei ole saatekirja. Digisaatekirja kehtivusaeg on aeg, mille jooksul saab patsient arsti vastuvõtule end kirja panna. Arst ise saab patsiendi vastu võtta ka pärast saatekirja kehtivuse lõppemist. Juhul kui patsient jätab vastuvõtule tulemata või arst tühistab vastuvõtu, vabaneb saatekiri broneeringust ning seda saab kasutada uue aja broneerimiseks.

Kui eriarsti juures selgub, et patsient vajab teise arsti konsultatsiooni, siis vormistab uue saatekirja seesama arst.