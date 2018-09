"Eestlased rikuvad kõige rohkem Jumala kaheksandat käsku, mis ei luba valetada. Valega kaasnevad kõik muud halvad asjad," arvas paavsti külastuse ees laulja Erich Krieger.

Paavst on tore armas külaline, kuid suuremat osa eestlasi paavsti visiit ei huvita üldse. See on lihtsalt tseremooniline käik ja ei muuda mitte midagi. Tore, et tuli, oli ja läks. Me oleme taandarengu teel igatpidi. Nii moraalselt, füüsiliselt kui vaimselt. No tuleb kümme tuhat inimest paavsti vaatama, no näitame siis sellega maailmale, et me oleme väga tublid. Seejärel teeme nägu, et paavsti visiit oli üks tähtsamaid aasta sündmusi. Osale Eesti inimestest on paavsti siia tulek väga suure tähtsusega, aga ainult väikesele osale. Leedu on katoliiklik maa ja seal on paavsti visiidil hoopis teine tähendus. Usujuht suudab ikka maailma mõjutada. Eestlased rikuvad kõige rohkem Jumala kaheksandat käsku, mis ei luba valetada. Valega kaasnevad kõik muud halvad asjad. Eestlane ei hoolitse üldiselt oma hinge eest. Nende protsent, kes hoolitsevad, on väga väike. Inimesed võiksid rohkem järgida kõiki kümmet käsku.