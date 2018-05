Erik Orgu julge plaan: jaanipäevaks 52 miljonit sammu

Toitumisnõustaja ja omanimelise nutika toitumiskava autor Erik Orgu kutsub alates tänasest osa võtma selle kevade kõige ambitsioonikamast väljakutsest "Salendav reis ümber maailma".

Toitumisnõustaja ja omanimelise nutika toitumiskava autor Erik Orgu kutsub alates tänasest osa võtma selle kevade kõige ambitsioonikamast väljakutsest "Salendav reis ümber maailma", mille eesmärk on kinkida igale osalejale 24. juuniks saledam keha ning tänu sellele ka parem tervis ja rohkem energiat. Jaanipäevaks on plaan koguda kokku 52 miljonit sammu.

Orgu sõnul saavad kõik väljakutses osalejad saledama keha ning tänu sellele ka parema tervise ja rohkem energiat. "Kuna ebatervisliku toitumise ja vähese liikumise tõttu on iga teine inimene ülekaaluline või rasvunud, ja oma toitumiskavaga olen aidanud kümneid tuhandeid inimesi tervisliku toitumise rajale, siis nüüd on aeg ka liikumine tõsisemalt kätte võtta," põhjendas Orgu väljakutse tagamaid.

Tema sõnul on tervisliku toitumisega võimalik kaotada üleliigset kehakaalu kuni 4 kg kuus ja aktiivse liikumisega kuni 1 kg kuus. "Kuigi tervislik toitumine on kaalulangetuse puhul number üks, on väga tähtis ka liikumine - mõlemad on tähtsad," lisas Orgu.

Ta lubab igale osalejale, kes teeb päevas üle 10 000 sammu, 1 päeva tasuta toitumiskava, milles on üle 400 lihtsa ja maitsva retsepti.

Kuna maa ümbermõõt on 40 075 km ja 1 km läbimiseks on vaja teha keskmiselt 1300 sammu, siis maakerale tiiru peale tegemiseks on vaja sammuda 52 miljonit korda.



Erik Orgu on hinnatud toitumisnõustaja ja omanimelise nutika toitumiskava www.erikorgu.ee looja, kes on aidanud saleneda kümnetel tuhandetel inimestel üle Eesti.

Väljakutses osalemine on lihtne:

Pane end kirja SIIN. Märgi igal õhtul oma sammude arv tabelisse, mille saadab Eriku meeskond Sulle e-postile. Postita enda ja teiste motiveerimiseks iga päev pilt oma sammude skoorist Eriku FB toetusgruppi kommentaarina spetsiaalse postituse alla SIIN. Kokka lisaks kõndimisele ka tervislikke toite ning naudi salenemist, tänu millele on Sul parem tervis ja rohkem energiat. Kutsu pereliikmed ja sõbrad kampa.

NB! Oluline täiendav info:

Esimese tunniga on liitunud üle poolesaja inimese, kes põhjendavad väljakutsega liitumise tagamaid muuhulgas (muutmata kujul):

Sest käisin eile üle pika aja poes kleiti ostmas ning kui sain aru, et eelmise aastaga võrreldes pean võtma 1-2 numbrit suuremad riided, ei meeldinud see peegelpilt mulle üldse.

Pulmadeks veelgi rohkem vormi, olen viimaste aastatega 12 kg kaotanud ning soov on veel 14 kg kaotada ning jääda püsima sellesse vormi. Iga väike või suurem väljakutse annab motivatsiooni juurde.

käin rahvatantsus, tahaks kergemalt ja kõrgemale hüpata. mul on kolm õde , kes saavad omavahel riideid vahetada-laenata. mina neisse ei mahu

Soovin osaleda väljakutses, et lisaks enda distsiplineerimisele motiveerida ka teisi kõndima vähemalt 10000 sammu päevas :) Ja mis saaks olla veel parem kui kõigi osalejate peale kokku koguneks samme tõesti nii palju et nendega saaks teha rännaku ümber maailma :)

See väike väljakutse on piisavalt lühike, et keskendunult see korralikult ära teha suurema eesmärgiga, et see soodustab kaalu alandamist. Kaalu vaja veidi (või siis veidi rohkem :D ) seljast visata selleks, et sügisel oleks kergem joosta oma esimest maratoni!

Et minna reipama ja tervemana vastu suvele!

