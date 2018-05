Erik Orgu: pett turgutab seedimist ja tugevdab lihaseid

Pett on keefirist väiksema kalorisisaldusega ning sisaldab rohkesti kasulikke mineraalaineid nagu kaltsium, kaalium ja magneesium, ütles toitumisnõustaja Erik Orgu.

"Petis on keefirist pea poole vähem kaloreid – esimeses 100g kohta 60 kalorit ning teises 100," rääkis toitumisnõustaja Erik Orgu. "See tähendab seda, et petti võib rohkem juua ja minu jaoks on kalorite jälgimine oluline, sest ainult 100 liigset kalorit päevas iga päev, kergitab kehakaalu kuu lõpuks 0.5kg keharasva arvelt."

Kõige olulisem põhjus, miks Erik Orgu peti tarbimist soovitab, on erinevate kasulike ainete sisaldus. "Pett sisaldab ohtralt kaaliumi ja kaltsiumi – sarnaselt lehmapiimale – aga on sealjuures väherasvane," märkis Erik Orgu. "Pett sobib ka keha turgutajaks seedeprobleemide korral – igal hommikul klaasi peti joomine parandab seedimist ja sobib seega hästi ka kaalujälgijale. Sportlastele sobib pett samuti seetõttu, et on lahja, ent sisaldab samas rohkelt magneesiumi, mis lihastegevust toetab. Kaalium omakorda soodustab aga aju närviimpulsside edastamist ning mõttetegevust."

"Kui on soov süüa kerget ja tervislikku toitu, siis saab petist tervislike puu- ja köögiviljadega kiire ja värskendava söögikorra teha," sõnas Erik Orgu.