"Kuigi esimesel poolaastal tabas meid koronaviirus, mil plaanilise hambaravi osutamine paariks kuuks peatati, on hüvitise kulu eelmise aasta sama perioodiga samaväärne," ütles haigekassa esmatasandi teenuste juht Külli Friedemann.

Täiskasvanute hambaravihüvitist pakkuvate kliinikute arv on sellel aastal tublisti kasvanud, vahendas BNS. Haigekassa hüvitist pakutakse tänaseks ligi 380 hambaravikabinetis üle Eesti, eriolukorra ajal liitus täiskasvanute hambaravihüvitisega 50 kliinikut.

"Haigekassa leping tagab majanduses tekkivatel keerulistel aegadel hambaarstidele klientuuri, seda näitas selgelt ka eriolukord, mille jooksul liitus täiskasvanute hüvitisega ligi 50 hambakliinikut," tõdes Friedemann. Tema hinnangul näitab hüvitise pakkujate kasv selgelt toetuse vajalikkust nii patsiendile kui ka teenuseosutajale.

Haigekassa andmetel on täiskasvanute hüvitist sel aastal 14. juuli seisuga kasutanud ligi 156 400 inimest, kelle hambaravi eest on haigekassa tasunud üle 7,5 miljoni euro. "Kuigi esimesel poolaastal tabas meid koronaviirus, mil plaanilise hambaravi osutamine paariks kuuks peatati, on hüvitise kasutus ja kulu eelmise aasta sama perioodiga samaväärne, viidates jätkuvalt hüvitise vajalikkusele," leidis ta.

Iga aasta 40 eurot hüvitist

Oma hüvitise suurust ja jääki saab kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee teenuse alt "Hambaravi- ja proteesiteenuste info". Kõik ravikindlustusega täiskasvanud saavad iga aasta kasutada 40 eurost hüvitist, seejuures tuleb endal tasuda pool raviarvest. Rasedad, alla üheaastase lapse emad, vanadus- ja töövõimetuspensionärid, osalise või puuduva töövõimega inimesed ning suurenenud ravivajadusega inimesed saavad aastas 85 eurot hüvitist ning tasuvad arvest vähemalt 15 protsenti ise. Soodustuse summa arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel.

Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarsti juures ja see kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Siia hulka kuulub näiteks röntgen, täidise paigaldus, juureravi, hamba eemaldamine, tuimestus ja muud vajalikud teenused. Teenuste eest, mis ei ole hüvitatavate teenuste nimekirjas, tuleb tasuda täishinda.

Isikukaitsevahendite eest haigekassa partneri juures jätkuvalt lisatasu maksma ei pea, sest haigekassa hüvitab hambaraviks vajalike vahendite kulu juba teenuse hinna sees.

Haigekassa tuletab meelde, et hüvitise summa järgmisse aastasse üle ei kandu, seega tasub kord aastas hambaarstil käia ja oma suutervise eest hoolt kanda. Kuna suutervise uuring näitas, et meie laste hambad on kehvas seisus, tuleks kindlasti ka oma lapsega vähemalt kord aastas hambaarsti juures käia. Haigekassa partnerite juures on kuni 19-aastastele lastele hambaravi tasuta.

Hea suutervis algab õigetest hügieeniharjumustest- hambaid tuleb korralikust pesta vähemalt kaks korda päevas, kasutada hambaniiti ja tarbida suhkrujookide asemel vett.