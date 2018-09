ERJK loobus Autorollo ja Reformierakonna tehingute uurimisest

Komisjonile tegi avalduse menetluse alustamiseks Autorollo pankrotitoimkonna esimees Teet Järvekülg, kes esitas kahtlusi, et selles kaasuses on ettevõte moondunud erakonnale antud rahaks. "Tuginedes olemasolevale informatsioonile ja arvestades komisjoni seadusest tulenevaid võimalusi pidasime meiepoolset uurimist perspektiivituks," ütles ERJK aseesimees Kaarel Tarand.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) otsustas, et ei alusta menetlust uurimaks Autorollo ja Reformierakonna rahalisi seoseid, vahendas ERR.

Nende annetuste küsimuses on Reformierakonna poolt Tarandi sõnul korduvalt öeldud, et need isikud, kes neid summasid tol ajal erakonnale annetasid, tegid seda isiklikest vahenditest.

Veel augustis teatas ERJK, et alustab menetlust: "Nende annetuste küsimuses on Reformierakonna poolt korduvalt öeldud, et need isikud, kes neid summasid tol ajal erakonnale annetasid, tegid seda isiklikest vahenditest. Nüüd see tõestamise koht peaks olema selles kaasuses see, et millist ahelat pidi on jõudnud Autorollo raha nende Reformierakonna liikmeteni, kes on selle annetanud oma raha pähe erakonnale," rääkis erakondade rahastamise järelevalve komisjoni aseesimees Kaarel Tarand kuu tagasi.