ERJK valis uueks esimeheks Liisa Oviiri

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna riigikogu fraktsioon otsustas augustis nende erakonna poolt Erakondade rahastamise järelvalve komisjoi nimetatud komisjoni senise esimehe Ardo Ojasalu komisjonist tagasi kutsuda, kuna selgus, et Ojasalu juhitud MTÜ Korruptsiooniradar on saanud Vabaerakonnalt iga kuu 5000 eurot, millest poole moodustas Ojasalu palk.

Erakondade rahastamise järelvalve komisjon (ERJK) valis uueks esimeheks sotsiaaldemokraat Liisa Oviiri, vahendas BNS.

Oviiri valimisest teatanud rahvusringhäälingu (ERR) andmeil edestas Oviir oma vastaskandidaati Kaarel Tarandit vaid ühe häälega. ERR-ile teadaolevalt sai Oviir viis, Tarand neli häält.

"Inimene tänavalt aga ütleb nüüd kohe, et "ahah, saigi nüüd raha selle eest, et suunaks ERJK tööd teatud kanalisse"," ütles politoloog Rein Toomla augustis. "Komisjon, mis koosneb erakonna liikmetest, kes kontrollivad iseenda konkurente, ei saa mingil juhul olla täiesti erapooletu. Täna näeme, et komisjoni on võimalik ka enda kasuks ja poliitilistel eesmärkidel tööle rakendada," on kommenteerinud ERJK liige Tõnis Mölder.

Sotsid esitasid Ojasalu ERJK liikmeks oma esindajana 2011. aastal kui ka komisjon loodi. Ojasalu astus 2017. aastal SDE-st välja.

Augusti lõpus nimetas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus sotsiaaldemokraatide esindajaks ERJK-s Liisa Oviiri, kes lahkus samal ajal riigikogust seoses Urve Palo naasmisega parlamenti. Vastavalt seadusele ei tohi erakondade rahastamise järelevalve komisjoni liige olla riigikogu liige või minister.

