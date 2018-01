Erki Savisaar: diiselkütuse hinnatõusu taga ei ole valitsuse otsused

Täna avaldati uudis, milles heidetakse valitsusele ette aktsiisitõusu, mis on viinud selleni, et Eestis müüdava diiselkütuse liitri hind on Soome tanklatega võrreldes ligi kümme senti kallim. Keskerakondlasest Riigikogu liikme Erki Savisaare sõnul on kohatu süüdistada valitsust kõrges kütusehinnas, sest eelmise valitsuse kavandatud aktsiisitõusu jättis tänane valitsus hoopis ära.

Pilt: Scanpix