Erkki-Sven Tüür tähistab 60. sünnipäeva kontserdiga Mustpeade majas

Sellel pühapäeval, 20. oktoobril kell 19 on kõik oodatud Tallinna Filharmoonia Mustpeade majja, kus tähistame Erkki-Sven Tüüri 60 sünnipäeva ning teeme seda tema koorimuusikaga. Laval on kammerkoor Collegium Musicale, dirigent Endrik Üksvärav.

Sellel pühapäeval, 20. oktoobril kell 19 on kõik oodatud Tallinna Filharmoonia Mustpeade majja, kus tähistame Erkki-Sven Tüüri 60 sünnipäeva ning teeme seda tema koorimuusikaga. Laval on kammerkoor Collegium Musicale, dirigent Endrik Üksvärav.

Tegemist on unikaalse kontserdiga, sest kunagi varem ei ole Erkki-Sven Tüüri a cappella koorimuusika samal kontserdil koos kõlanud. Ühtlasi on see koori 9. sünnipäevakontsert.

Collegium Musicale koostöö Erkki-Sven Tüüriga sai alguse septembris 2011 helilooja autorikontserdil. Siis esitas koor koos Hortus Musicusega Erkki-Sven Tüüri "Salve Regina" ja "Psalmoodia". 2014 kõlas Collegium Musicale esituses Hiiumaal Erkki-Sven Tüüri "Missa brevis" Eesti esiettekanne. Selle teosega Tüüri loomingust on koor ka kõige enam erinevaid riike läbinud. Meeldejäävaks seejuures oli kindlasti teose esiettekanne Jaapanis, kus viibis ka helilooja ise ja millega koor tähistas tema 55. sünnipäeva. Märkimist väärib kindlasti ka Tüüri "Meditatio" esitamine tänavu Hiiumaal Pühalepa kirikus koos Rascher Saxophone Quartetiga. Tänaseks on koor Tüüri koorimuusika ka salvestanud ja on helikandja väljaandmise ootel.



Collegium Musicale dirigent Endrik Üksvärav: "Mida rohkem Erkki-Sven Tüüri muusikat esitada, seda lihtsamaks see läheb J Koor on harjunud tema harmooniate, kõlavärvide ja rütmikaga. Imetlen Erkki-Sven Tüüri väga! Ja on tõepoolest suurepärane, et lisaks orkestriteostele on ta ka koorimuusikat kirjutanud!"