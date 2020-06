ERMi uuel näitusel on pildis ja helis kitsetalud

"Uurime nii toidupärandi kaasaegseid tähendusi ja tõlgendusi kui ka teeme koostööd kohalike ettevõtjatega toidupärandi tutvustamisel ja tootearenduses," rääkis ERMi vanemteadur Anu Kannike.

Näitus Eesti kitsepiimakultuurist toob meie ette kolme väiketalu argipäeva – kuidas käsitöötooted sünnivad ja kuidas on neis taludes põimunud töö- ja pereelu. Nichole Michelle Weimeri kureeritud näitus on ERMi rahvakultuuri teabekeskuses 13. septembrini, pääs sinna on prii.

Oma ukse avasid kolm kitsetalu: OleMari talu (Jõgevamaa), Hõbeda kitsefarm (Lääne-Virumaa) ja 7 kitsetalle (Järvamaa). Näitus kõneleb nii toidust kui ka pärimusest: kitsepiima käsitöötoodetest, töötamisest idüllilises maapiirkonnas ja suhestumisest loodusega. Lisaks on pildis suhe loomadega, pereväärtused ja moraal ning elustiiliga seotud valikud.

Näitus on valminud Nichole Michelle Weimeri magistritöö raames: nii isiklikus kui ka akadeemilises plaanis on teda ikka huvitanud, kuidas toit kujundab meie maailma, kogukondi ja meid endit. Töö üks juhendaja on ERMi teadur-kuraator Karin Leivategija.

Toidukultuur on ERMi teadusosakonna oluline uurimissuund. "Uurime nii toidupärandi kaasaegseid tähendusi ja tõlgendusi kui ka teeme koostööd kohalike ettevõtjatega toidupärandi tutvustamisel ja tootearenduses," rääkis Kannike ja lisas, et praegu on tihedam koostöö jätkumas Võrumaa ja Saaremaaga.