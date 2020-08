ERR Minskis: paljud ajakirjanikud kaovad siin ära

"Minski kesklinnas valitseb praegu rahu. Aga see on selline rahu, mis on hirmsam kui tõeline sõda. Igal pool on miilitsa eriüksused, politseibussid, politsei juba kontrollib dokumente isegi jalgratturitel," rääkis rahvusringhäälingu korrespondent Anton Aleksejev.

Valgevene võimud takistavad vaba sõna levitamist ning paljud ajakirjanikud niiöelda kaovad seal ära, vahendas BNS Minskis Valgevenes toimuvat kajastavat rahvusringhäälingu korrespondent Aleksejevit.

Aleksejev rääkis, et esmaspäeva õhtul vabastati Minski arestimajast ilmselt Vene ajakirjanikud, kes pühapäeval kinni peeti. "Paljud ajakirjanikud siin kaovad ära, sest võim takistab vaba sõna levitamist," lisas ta.

Minski kesklinn oli eile õhtul rahulik, kuid Aleksejevi hinnangul jätkuvad protestid peagi. "Minski kesklinnas valitseb praegu rahu. Aga see on selline rahu, mis on hirmsam kui tõeline sõda. Igal pool on miilitsa eriüksused, politseibussid, politsei juba kontrollib dokumente isegi jalgratturitel, arvates, et nemad kujutavad peamist ohtu Lukašenko režiimile," rääkis ta.

"Arvata võib, et täna protestid jälle toimuvad. Enamus valgevenelastest neid küll toetavad, aga ise nad kokkupõrgetes miilitsaga ei osale, vaid signaalitavad autodega ja skandeerivad "Elagu Valgevene"," ütles Aleksejev.