Esilinastub film muusikakosmose päikesepoiss Risto Joostist

2. oktoobrist saab kinos Artis vaadata filmi "Päikesepoiss" Risto Joostist. Produtsent Jaanus Nõgisto eesmärk oli edasi anda vaatajale, kuidas muusika sünnib.

Kinos Artis esilinastub 2. oktoobril Jaanus Nõgisto autorifilm Risto Joostist "Päikesepoiss". Filmi autor ütleb, et sellise süvenemisastmega muusikafilme - ja saateid näeb nüüdsel ajal harva. "Selle filmi jaoks ei kirjutanud keegi esmalt stsenaariumi, see ei ole mingi visuaalne autahvel," ütleb Nõgisto.

Filmi loojat paelus Risto Joosti isiksus



Idee dirigent ja kontratenor Risto Joostist film teha sai Nõgisto 2016. aastal, kontserdil, kus Tallinna Kammerorkester ja multiinstrumentalist Tiit Kikas mängisid Mozartit nii tõsiselt kui huligaanselt remixides. Nõgisto sõnul on oluline Risto Joosti oskus keskenduda ja positsioneerida end otsiva ja loova muusikuna. „Mind paelus Risto Joosti isiksus, julgus seigelda ilma tagasihoidlikkusse takerdumata muusikakosmoses," ütleb ta.

Filmi jaoks on protsessi mõtestanud veerandsada Eesti muusikategelast alates Tõnu Kaljustest, Erkki-Sven Tüürist, Neeme Järvist Anneli Peebo, Igor Garšneki ja Tõnu Kõrvitsani.

Nõgisto on enda sõnul uudishimulik inimene ja teinud tööd selle nimel, et vaataja näeks kuidas muusika sünnib. "Olen jälginud Risto Joosti ja tema mõtte- ja töökaaslasi, Tallinna Kammerorkestrit ja muusikasõpru teekonnal eesmärgi püstitamisest kuni tulemuse saavutamiseni," sõnab ta.



Filmi jaoks on ta kaamerasilma kaudu vaadelnud Risto Joosti ja orkestrit läbi kahe hooaja, arutelusid, proove, esinemisi, saanud olla koos kontserdiks valmistuvate orkestrantidega olulised kolm viimast minutit enne lavaleminekut.



Filmi produtsent on Toomas Lepp (Artefilm). Jaanus Nõgisto ja Toomas Lepa koostöös on valmimas ka eepiline muusikafilm Tallinna Kammerorkestri 25 aastast.

Filmi esilinastus on osa Tallinna Kammerorkestri 26. hooaja avaüritustest: kui 30. oktoobril osaleb orkester Mustpeade majas keskpäeval algaval ja pärastlõunase soovikontserdiga lõppeval perepäeval, 1. oktoobril, rahvusvahelisel muusikapäeval on kontsert Tallinna Teletornis, 2. oktoobril on filmilinastus, 3. oktoobril on Mustpeade maja Valges saalis värskeima Beethoveni konkursi laureaadi Alberto Ferro soolokontsert ning 4. oktoobril Tallinna Kammerorkestri hooaja avakontsert, kus solistidest Alberto Ferro ja Leho Karin, maailmaesiettekandel Helena Tulve „Tundmatuis vetes“ tšellole ja orkestrile. Dirigeerib Risto Joost.



Lisainfo orkestri kohta:

www.tko.ee

www.facebook/tallinnakammerorkester