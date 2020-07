Esimene KFC drive-in restoran tuleb Lasnamäele

"Iga uus KFC toob endaga kaasa hulgaliselt kohalikke investeeringuid nii töökohtadesse kui ka tipptasemel restoranide kujundamisse," ütles Apollo grupi juhatuse liige Mauri Dorbek.

Capfield alustas Tallinna esimese KFC drive-in restorani ehitusega. Restoran asub Lasnamäe Prisma hüpermarketi ees ja saab olema avatud 24/7.



Uus KFC drive-in restoran hakkab asuma Laagna ja Mustakivi tee ristmikul Lasnamäe Prisma hüpermarketi ees. Tihedalt asustatud Lasnamäe linnaosas asuv uus KFC hakkab teenindama päevas kuni 500 autot.



"Oleme rõõmsad algava koostöö üle Capfieldiga, ehitame ühe maailma kuulsaima kanarestorani, esimese KFC drive-in restorani Tallinnas ja esimese lokaalselt eraldiseisva restorani Baltikumis. KFC-l on mitmeid erinevaid formaate ja kujundusi, mis sobivad erinevatesse kohtadesse. Püüame teha koostööd kohalike kogukondade ja ettevõtetega, et tuua üle riigi linnadesse keelt alla viivaid kanatoitusid. Iga uus KFC toob endaga kaasa hulgaliselt kohalikke investeeringuid nii töökohtadesse kui ka tipptasemel restoranide kujundamisse ja lubab teha koostööd kohalike partneritega, et muuta kogukond ja linn eriliseks," teatas Dorbek.



"Selle projekti arendamine KFC-le nende esimese eraldiseisva restorani avamiseks Tallinnas on meie jaoks Capfieldis igati uhkusttekitav hetk. See on suurepärane lisandväärtus Lasnamäe jaekaubanduspiirkonnale. Kiirtoiduketi restoranidel on meie keskustes alati hästi läinud ja KFC on bränd, mille järele on meie kliendid pidevalt küsinud," rääkis Capfieldi juhatuse liige Ruben Gornischeff.



Capfield jätkab Lasnamäe kaubanduspiirkonna laiendamist ja arendamist. Viimase kümne aasta jooksul on Capfield ehitanud suure Bauhausi kaupluse, Lasnamäe Prisma hüpermarketi ja 2 aastat tagasi Prisma juurdeehituse, mis parandas oluliselt jaemüügi valdkonna väljavaateid ja vaba aja veetmise võimalusi. Näiteks avati Petcity ja kaasaegne spordiklubi Lemon Gym. Samuti parandatakse pidevalt Lasnamae Centrumi rentnike valikut, kuhu kuuluvad näiteks Pepco, Takko ja Flying Tiger ning peagi Deichmanni kauplus.