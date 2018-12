Esimese digiriigi häkatoni võitis Net Group lahendusega Häirekeskusele

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja Garage48 eestvedamisel toimunud e-riigi uute lahenduste võistlusel esitlesid 19 IT-ettevõtet oma hoogtööna loodud lahendusi. Parimaks hinnati Net Group, kes pakkus lahenduse Häirekeskuse püstitatud probleemile edastada hädakõne ajal pilte ja videot.

Pingereas teise koha sai Proeksperti võistkond kultuuriministeeriumi esitatud muuseumide inventuuri ebatõhususe probleemi lahenduse eest. Kolmas koht läks Flow-Iti meeskonna loodud äriregistris ettevõtte asutamisel ettevõtte nimevaliku kontrolli automatiseerimise rakendusele. Lisaks anti mitmeid eriauhindu ja -tunnustusi.

"Need kolm päeva häkatoni olid meile katseprojekt, kuidas sellist e-riigi väljakutsete võistulahendamist teha. Tahame järgmise kahe aasta jooksul sarnaseid teha mitmeid, kus loodame nii samu kui ka uusi ettevõtteid ja riigiasutusi osalemas näha," märkis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist.

"Loodan, et seekordse häkatoni tulemuseks on reaalse koostöö jätkamine riigi ja mitme ettevõtte vahel. Mitmed siin loodud lahendused on viimistluse järel koheselt kasutusvalmis ning teeksid riigi toimimise tõhusamaks, lihtsamaks ja inimesele mugavamaks," lisas minister.

Telliskivi loomelinnakus 12. kuni 14 detsembrini asetleidnud arendustalgute vältel otsisid ettevõtted 48 tunni jooksul lahendusi päriselulistele probleemidele riigisektoris.

Häkatonil lõid lahendusi 14 erineva riigiasutuse poolt välja pakutud probleemidele 18 ettevõtet (tähestiku järjekorras): AlphaBlues, CGI, Credit Info, Datel, Finestmedia, Flow-it, Fujitsu, Helmes, Mikaels Labs, Mooncascade, Net Group, Optimist Digital, Producement, Pro-Ekspert, Reach U (kahe meeskonnaga), Taltech, TIIM B, Vumonic.