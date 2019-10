Esimese linnaosana taastus Haabersti elanike arv aasta alguse tasemele

Haabersti on Tallinna linnaosadest esimene, mille elanike arv on pärast uue Rahvastikuregistri seaduse kehtima hakkamist kasvanud numbrini, mis oli enne 1. jaanuari 2019.

"Haabersti linnaosa on Tallinna linnaosadest esimene, mille elanike arv on pärast uue rahvastikuregistri seaduse kehtima hakkamist taas positiivne," sõnas linnaosa vanem Andre Hanimägi, kes lisas, et Haabersti on hinnatud elupaigaks nii nendele, kes ihkavad rohelust kui ka nendele, kes soovivad elukeskkonda, kus on kõik vajalik käe-jala juures.

Linnaosa vanem selgitas, et 1. jaanuaril 2019 vähenes linnaosa elanike arv 433 inimese võrra seoses rahvastikuregistri seaduse muudatusega, mis nägi ette, et linnaosa täpsusega aadressid kaotasid kehtivuse.

"Väikeste sammudega, kuid kindlalt on elanike arv Haabersti linnaosas taas tõusnud ja 1. oktoobri 2019 seisuga on senine miinus asendunud plussiga, mis on kindlasti rõõmustav," lõpetas Hanimägi.

1. oktoobri seisuga on Haaberstis elanikke 46 374 ja Tallinnas tervikuna 443 048.