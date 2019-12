Esimesed Burger Kingi restoranid avatakse Rocca al Mares ja Ülemistes

"Asukohtade otsimisel seadsime terves Baltikumis endale sihiks leida kohad, kus on paigas tugev infrastruktuur ning kus on igapäevaselt suur külastajate hulk, et olla inimestele võimalikult lähedal," rääkis Tallink Grupi kaldakaubanduse juht Katre Kõvask.

Tallink Grupp avab esimesed globaalse kiirtoiduketi Burger King toidukohad Tallinnas järgmise aasta teise kvartali alguses, esmalt Rocca al Mare ja seejärel Ülemiste ostukeskuses, vahendas BNS.

Ühtlasi on järgmise aasta jooksul planeeritud järjestikused restoranide avamised ka Läti ja Leedu suurematesse ostukeskustesse, teatas Tallink.

"Esimeste restoranide asukohtade otsimisel seadsime terves Baltikumis endale sihiks leida kohad, kus on paigas tugev infrastruktuur ning kus on igapäevaselt suur külastajate hulk, et olla inimestele kohe võimalikult lähedal. Kaubanduskeskused on selleks ideaalne ja loogiline valik ning Tallinna puhul on populaarseimateks ostukeskusteks kahtlemata Rocca al Mare ja Ülemiste," kommenteeris restoraniketi maaletoomist Balti riikidesse juhtiv Tallink Grupi kaldakaubanduse juht Kõvask.

Ta lisas, et konkurents keskustes ja Eesti kiirtoidumaastikul tihe, kuid Tallink on siiski veendunud, et Burger Kingile on siinsel turul veel ruumi.

Tallink Grupp teatas septembrikuu lõpus, et omandas eksklusiivsed Burger Kingi frantsiisiõigused Baltikumis. Sel sügisel asutas Tallink restoranide opereerimiseks tütarettevõtte OÜ Tallink Fast Food, mis on omakorda registreerinud tütarfirmad Leedus ja Lätis.

Restoranide avamise ja opereerimisega Eestis, Lätis ja Leedus loob ettevõte kolmes Balti riigis kokku ligi 800 uut töökohta. Iga avatud restorani frantsiisilepingu pikkuseks on 20 aastat.