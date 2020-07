Esimesed omavalitsused said kätte 480 000 eurot investeeringutoetust

"Innustame ka teisi omavalitsusi meile oma taotlusi esitama, sest tänu sellele meetmele saab elavdada nii kohalikku ettevõtlust kui ka pakkuda inimestele tööd," ütles riigihalduse minister Jaak Aab.

Rahandusministeerium on eraldanud neljale esimesele kohalikule omavalitsusele 480 337 eurot investeeringutoetust, mida on võimalik riigilt taotleda kohaliku majanduse turgutamiseks, vahendas BNS. Esimesteks toetuste saajateks on Maardu ja Loksa linnavalitsused ning Väike-Maarja ja Tapa vallavalitsused.

"Innustame ka teisi omavalitsusi meile oma taotlusi esitama, sest tänu sellele meetmele saab elavdada nii kohalikku ettevõtlust kui ka pakkuda inimestele tööd," ütles Aab.

Ta lisas, et enamus linnu ja valdu peavad ministeeriumiga eelkonsultatsioone projektide esitamiseks. "Eelkonsultatsioonid ei ole omavalitsustele kohustuslikud, kuid on abiks sujuvamaks taotluste läbi vaatamise protsessiks ja rahade kiiremaks väljamaksmiseks," selgitas Aab.

Toetus on ajendatud koroonaviirusest tingitud eriolukorrast ning mõeldud selle majanduslike tagajärgedega toimetuleku soodustamiseks. Investeeringutoetust on võimalik taotleda 15. novembrini. Kohaliku omavalitsuse üksuste investeeringumahu suurendamiseks on planeeritud kokku 70 miljonit eurot.

Toetus on mõeldud uutele, 2020. aasta eelarves kavandamata objektidele. Omavalitsus võib selle raha eest ehitada, lammutada või remontida mistahes objekte, paigaldada kommunikatsioone või soetada uut mööblit. Toetust antakse projektidele, mille minimaalne toetuse suurus on 20 000 eurot ning nende esitamise arv pole piiratud.

Riigihalduse ministri allkirjastatud määrusega nähakse omavalitsustele ette toetuse piirsumma, mille kasutamiseks esitab omavalitsus rahandusministeeriumile projektide nimekirja. Omafinantseeringut nõutakse ainult siis, kui projekt sisaldab mitteabikõlbulikke kulusid.

Rahandusministeerium teeb toetuse andmise otsuse, kui omavalitsusel on parim pakkuja välja valitud. Raha kantakse omavalitsuse arveldusarvele pärast tööde teostajaga lepingu sõlmimist.

Kõik lepingud peavad olema sõlmitud hiljemalt detsembri keskpaigaks, et rahandusministeerium jõuaks omavalitsusele sel aastal toetuse üle kanda.

Kohalikud omavalitsused saavad toetust kasutada 2021. aasta lõpuni.