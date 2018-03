Eesti Parim Toiduaine 2018 hindamiskomisjon otsustas anda Eesti Parim Valmistoit 2018 tiitli Kulinaaria OÜ Selveri Köögi kikerherne-suvikõrvitsasalatile. Eesti Parim Kaste 2018 on Valio Eesti Alma Kreeka DIP! kaste küüslaugu ja oliiviõliga.

Selveri Köögi tootesarjas müügile tulnud värviküllane kikerherne-suvikõrvitsasalati põhitooraineks on viimastel aastatel üha jõulisemalt eestimaalaste südameid võitnud kikerherned ning värskust lisavad porgand, tomat, sojauba ja spinat. Salat on kaunistatud krõmpsuvate kõrvitsaseemnetega.

"Hindamiskomisjon tõi selle salati puhul välja uudsed komponendid ning väga tasakaalustatud maitse. Salati pakendikontseptsioon on samuti hästi läbi mõeldud - et salat säilitaks oma värskuse, on salati komponendid läbi segamata ning salati õlikaste on pakendatud eraldi topsi, millest tarbija saab salatile lisada just endale sobivas koguses kastet,“

Valio Eesti Laeva meiereis valmiv Alma Kreeka DIP! küüslaugu ja oliiviõliga on inspireeritud traditsioonilisest kreeka kastmest skordaliast. Erinevalt tavalistest hapukoore baasil valmistatud dipikastmetest on Alma Kreeka DIP! valmistatud kohupiimakreemist.

„Tänu sellele on dip-kaste valgurikkam ning sisaldab ka kordades vähem rasva. Samuti on dipikastmel paksem kreemine tekstuur, mis tähendab, et kaste püsib suupistel ega tilgu nagu vedelamad hapukooredipid,“ sõnas Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp.

Tänase hindamispäeva jooksul selguvad ka võitjad piimatoodete, pagaritoodete ja kondiitritoodete kategooriates. Homse hindamispäeva käigus selguvad parim lihatoode, kalatoode, köögiviljatoode ja magustoit.