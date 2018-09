"Sageli kipuvad lapsevanemad end kõigi murede ning elu keerdkäikude keskel tagaplaanile jätma," sõnas Minu Unistuste Päeva tegevjuht Kristiina Gabor-Mägi.

Heategevusfond Minu Unistuste Päev korraldab laupäeval, 29. septembril esimest korda fondi ajaloos inspiratsioonipäeva lapsevanematele, kelle peres kasvab raske või kroonilise haigusega võitlev laps.

Inspiratsioonipäeva eesmärk on pakkuda lapsevanematele positiivseid stiimuleid ja anda praktilisi juhiseid, kuidas oma sisemaailmas toimuvat suunata ja muuta nii, et elu oleks õnnelikum. "Inspiratsioonipäevaga soovime anda sõnumi, et lapsevanemad, kes kasvatavad raske või kroonilise diagnoosiga last, vajavad samuti emotsionaalset tuge. Nad vajavad võimalust tulla regulaarselt oma igapäeva rutiinist välja, et tunda end täisväärtuslike ühiskonna liikmetena," räägib Minu Unistuste Päeva tegevjuht Kristiina Gabor-Mägi.

Inspiratsioonipäevale on kutsutud Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu, Seljaajusonga- ja Vesipeahaigete Seltsi, Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu ning Downi Sündroomi Ühingu liikmeid ning teisi peresid, kes peavad võitlema oma lapse elu ja tervise eest.

Inspiratsioonipäeval esinevad dr Helena Lass, motivatsioonikõneleja Alar Ojastu, koolitaja Epp Kärsin, toitumisnõustaja Teele Teder ning vaimsete praktikate õpetaja Kreet Rosin-Pindmaa.

Gabor-Mägi lisas, et haige lapse kasvatamine oma tõusude ja mõõnadega on kogu pere ühine teekond. "Sageli kipuvad lapsevanemad end kõigi murede ning elu keerdkäikude keskel tagaplaanile jätma. Samas tuleb meeles hoida, et täiskasvanu saab oma lapsele toeks olla vaid juhul, kui ta iseendast hoolib ja suudab kriitilistel hetkedel säilitada rahu ning tasakaalu," selgitas ta.

Minu Unistuste Inspiratsioonipäev toimub laupäeval, 29. septembril 2018 kell 10.30-17.30 Eesti Filmimuuseumis. Inspiratsioonipäeva korraldajate soov on, et see ei jääks ühekordseks sündmuseks, vaid sellest saaks iga-aastane traditsioon.

Heategevusfond Minu Unistuste Päev (www.minuunistustepaev.ee) on 2011. aastal loodud vabatahtlike tegevusel ning toetajate rahastusel põhinev organisatsioon, mis viib ellu raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi, pakkudes seeläbi nii lapsele kui ka tema lähedastele emotsionaalset tuge – positiivseid elamusi, rõõmu ja hingejõudu raskel teekonnal toimetulekuks.