Esmaspäev jätkub päiksepaistega

Esmaspäeval liigub kõrgrõhkkond Skandinaaviast Soome lahe äärde ning selle vahetus läheduses on enamasti soe ja päiksepaisteline ilm, millega kaasneb metsades väga suur tuleoht.

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva selge ilm. Puhub põhjakaaretuul, varahommikul kirde- ja idatuul 2-8, Liivi lahe piirkonnas kuni 11 m/s. Sooja on 6-11, rannikul kohati 14 kraadi, vahendas BNS.

Peipsi järvel puhub põhja- ja kirdetuul, hommikul pöördub tuul itta 2-7 m/s. Lainekõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on 12-14 kraadi.

Esmaspäeva päeval on päikesepaisteline ilm. Puhub idakaaretuul 2-8 m/s. Sooja on 20-25, rannikul kohati 16-18 kraadi. Peipsi järvel puhub idakaaretuul 2-7 m/s. Lainekõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on 18-21 kraadi.