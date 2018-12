Esmaspäev toob lumetuisku

Pilt: Scanpix/Pilt on illustratiivne

Esmaspäeval püsib Venemaa kohal kõrgrõhkkond, kuid Rootsi lõunarannikule jõuab väike madalrõhkkond ja liigub edasi põhja poole – nende kahe rõhuala piirimail kandub lõunavoolus üle Eesti lumepilvi ning kohati tuiskab.

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves ilm. Lumesadu levib ida suunas, saartel võib ka lörtsi tulla. Kohati tuiskab. Puhub kagutuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, Ida-Eestis kuni -7 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagutuul 4-9, puhanguti kuni 12 m/s. Vastu hommikut hakkab lund sadama. Nähtavus on hea või mõõdukas. Külma tuleb 3-5 kraadi.

Esmaspäeva päeval on mandril mandril pilves ilm. Sajab lund ja esineb pinnatuisku. Saartel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund, õhtul rannikul ka lörtsi. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-9, ennelõunal rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagutuul 4-9 m/s. Sajab lund ja nähtavus on mõõdukas või halb. Külma on 3-5 kraadi.