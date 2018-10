Esmaspäev tuleb veel sajune ja vilu

Kuigi ilm läheb eeloleval nädalal päev-päevalt soojemaks, näitab esmaspäev veel vihmasevõitu ja tugeva tuulega sügist.

Ilmateenistuse teatel tuleb ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati tekib udu. Ida-Eestis sajab öö hakul paiguti vihma. Öö hakul puhub põhja- ja loodetuul 3-9, pärast keskööd läänekaaretuul 1-6 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraad. Rannikul tuleb kuni 7 kraadi sooja, vahendas BNS.

Peipsi järvel puhub öö hakul loodetuul 4-7, pärast keskööd läänekaaretuul 2-5 m/s. Lainekõrgus on 0,2-0,7 meetrit. Kohati sajab vihma ja nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 1-3 kraadi.

Esmaspäeva päeval pilvisus tiheneb. Keskpäeval jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb pärastlõunal mandrile. Sajutõenäosus on suurem loode- ja põhjaosas. Edela- ja lõunatuul tugevneb 6-11, puhanguti 14. Saartel ja rannikul paisub tuul 8-14, puhanguti koguni 20 m/s. Sooja on 8-12 kraadi.

Peipsi järvel puhub ennelõunal edelatuul 2-7 m/s. Pärastlõunal tugevneb edela- ja lõunatuul 6-10, õhtul puhanguti 14 m/s. Lainekõrgus on ennelõunal 0,2-0,7 meetrit, pärastlõunal 0,7-1,3 meetrit. Ilm on olulise sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on 7-9 kraadi.