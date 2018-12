Esmaspäeval algab e-hääletamise avalik testimine

Valimisteenistus käivitab esmaspäeval traditsioonilise valimiste-eelse e-hääletamise keskkonna avaliku testimise.

17. detsembri hoomikul alates kella üheksast saavad kõik valimisõigusega huvilised veebilehel www.valimised.ee anda teada oma jõulusoovi, vahendas BNS.

Testhääletamisel tuleb läbi teha sama protseduur, kui e-hääletades, seega on valijatel võimalik veenduda, et nende arvuti ja eID on korras ja hääletamiseks valmis, teatas valimisteenistus sotsiaalmeedia vahendusel.

Uuendusena saab hääletaja oma eelistuse otsimiseks kasutada otsingut. Samuti ei pea ta enam pikalt allapoole kerima, vaid vaates kuvatakse üldkategooriad (valimistel erakonnad), ja neid lahti klõpsates tulevad ekraanile konkreetsed vastusevariandid.

Valijatelt, kes kasutavad mobiili ID-d, küsitakse turvakaalutlustel lisaks telefoninumbrile ka isikukoodi.

Testhääletamine kestab neljapäeva, 20. detsembri õhtu kella kuueni.