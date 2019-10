Esmaspäeval algab lugemisprogramm "Raamatuga kevadesse"

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv

Kaheksas hooaeg on pühendatud loodusele ning lugemisprogrammi on valitud raamatud, mis mängivad aja ja loodusega ning käsitlevad erinevaid viise, kuidas keskkond mõjutab inimest ja vastupidi.

Esmaspäeval, 21. oktoobril kell 18 toimub Tallinna Keskraamatukogu suures saalis (Estonia pst 8) lugemisprogrammi "Raamatuga kevadesse" kaheksanda hooaja avaüritus.

Noortele ja täiskasvanutele suunatud lugemisprogrammi avaüritusel tutvustatakse lugemiseks valitud raamatuid ja programmis osalemise tingimusi. Külas on kirjanik Kätlin Kaldmaa, kelle üks teos kuulub programmi nimekirja. Üritusel esineb luuletuste ja didgeridoo pilliga ka Arvi Schasmin.

2020. aasta 30. aprillini kestva lugemisprogrammi teema on "Rännakud ajas ja looduses".

Koostöös vabatahtlikega on raamatukoguhoidjad valinud lugemiseks 50 raamatut, nendest 30 teost (sh neli luulekogu) on kirjutanud Eesti autorid. 20 teost on kirjutanud aafrika, ameerika, inglise, itaalia, kanada, norra, saksa ja soome kirjanikud. Mitmeid lugemisprogrammi valitud teoseid saab laenata ja lugeda e-raamatukogus ELLU.

Kõigis keskraamatukogu teenindusosakondades, haruraamatukogudes ja raamatukogubussis ootavad huvilisi lugemispassid ja tagasisidelehed. Peale raamatu lugemist ja tagasisidelehe täitmist saab osaleja raamatukogus oma lugemispassi templi. Programmi lõpuüritusele on oodatud kõik, kes on 30. aprilliks 2020. a läbi lugenud 15 raamatut ja andnud nende kohta tagasisidet.

Kõigi osalejate vahel loositakse kord kuus välja raamatuid, kinkekaarte ja muuseumipääsmeid. Lugemisprogrammi toetavad T1 Mall of Tallinn, raamatukaupluste kett Apollo, kirjastused Tammerraamat ja Keian Publishing, Tallinna Teletorn ja Tallinna Botaanikaaed.

Programmi lisainfo on Tallinna Keskraamatukogu veebilehel ja Facebookis.