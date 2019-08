Esmaspäeval avatakse Admiral Pitka luurevõistlus

Tänavusel rahvusvahelisel Admiral Pitka luurevõistlusel läheb rajale 29 neljaliikmelist võistkonda, kes peavad nelja päeva jooksul läbima varjatult kontrollpunktist kontrollpunkti liikudes linnulennult üheksakümmend kilomeetrit.

Võistlema tullakse neljateistkümnest riigist. Välismaistest külalistest on kolme võistkonnaga esindatud Soome, kahega USA ja ühe võistkonnaga Belgia, Bosnia ja Herzegovina, Itaalia, Kanada, Leedu, Läti, Poola, Prantsusmaa, Rumeenia ja Taani riigikaitseorganisatsioonid. Ka võistleb üks USA, Bosnia ja Herzegovina ning Eesti ühisvõistkond.

Lisaks piiritagustele relvavendadele lähevad võistlustulle ka kodumaised jõustruktuurid. Kaitseliidust on esindatud võistkondadega Harju, Järva, Pärnumaa, Rapla ja Tallinna malevad ning Naiskodukaitse.

Veel võtavad võistlusest osa Kaitseväe peastaabi, pioneeripataljoni ja Vanglateenistuse võistkonnad.

Võistluse avamine on esmaspäeval, 5. augustil kell 17.00 Karula Vabadussõja ausamba juures. Kõik huvilised saavad võistlejatele kaasa elada teisipäeval, 6. augustil kell 14.00 -19.30 avatud kontrollpunktis, mis asub Sooru järve lõunapoolsel kaldal Soorus, Valgamaal.

Admiral Pitka luurevõistlus on rahvusvaheline sõjalis-sportlik üritus, mis toimub igal aastal erinevas Eesti piirkonnas, et vähendada Eesti võistkondade koduväljaku eelist. Võistluse eesmärgiks on mõõta reaalsusele võimalikult lähedastes oludes osalejate väljaõppetaset, relvastust/varustust ning kindlasti ka moraali.