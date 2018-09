Esmaspäeval tuleb jahe ja vihmane ilm, prognoosib ilmateenistus.

Öösel on pilves selgimisatega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma, kohati sekka rahet, esineb äikest ja on tugevaid sajuhooge. Puhub lääne- ja edelatuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 17 m/s, äikesega võib esineda tugevamaid tuuleiile. Sooja on 10-15 kraadi, vahendas BNS.

Peipsi järvel puhub edelatuul 6-10, puhanguti 12 m/s ja laine kõrgus on 0,7-1,2 meetrit. Aeg-ajalt sajab hoovihma ja nähtavus on mõõdukas. Sooja on 13-15 kraadi.

Päeval on .vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Lääne- ja loodetuul tugevneb 6-12, rannikul kuni 15, puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 9-14 kraadi.

Peipsi järvel puhub lääne- ja loodetuul 6-9, puhanguti 12 m/s. Laine kõrgus on 0,7-1 meetrit. Kohati sajab hoovihma ning nähtavus on mõõdukas või hea. Sooja on 12-14 kraadi.